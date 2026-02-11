Crecimiento del empleo en EE. UU. se acelera en enero, tasa de desempleo cae al 4,3%

(.)

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 11 feb (Reuters) - El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero y la tasa de desempleo bajó al 4,3%, lo que supone un indicio de estabilidad en el mercado laboral que podría dar margen a la Reserva Federal para mantener las tasas de interés sin cambios durante algún tiempo.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 puestos el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 48.000 en diciembre, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 70.000 puestos de trabajo. Las estimaciones oscilaban entre una pérdida de 10.000 puestos de trabajo y una ganancia de 135.000.

La tasa de desempleo cayó desde el 4,4% registrado en diciembre.

Parte del aumento mejor de lo esperado en las nóminas se debió a que las industrias sensibles a la estacionalidad, como los minoristas y las empresas de reparto, contrataron menos trabajadores temporales de lo habitual el año pasado.

Enero suele ser el mes con más despidos relacionados con las vacaciones. Dada la baja contratación estacional, es probable que los despidos fueran menos, lo que elevó las ganancias en las nóminas.

La política comercial siguió ensombreciendo al mercado laboral, mostraron los datos, en referencia a la amenaza del presidente Donald Trump el mes pasado de imponer aranceles adicionales a los aliados europeos por rechazar sus demandas de que Estados Unidos comprara Groenlandia.

Trump se echó atrás repentinamente más tarde. El informe sobre el empleo, que inicialmente debía publicarse el viernes pasado, se retrasó por el cierre de tres días del Gobierno federal.

A partir del informe de enero, la BLS actualizó el modelo de nacimientos y muertes incorporando la información de la muestra actual cada mes. Este modelo, que es un método que utiliza la BLS para tratar de estimar cuántos puestos de trabajo se ganaban o se perdían debido a la apertura o el cierre de empresas en un mes determinado, ha sido acusado de sobrevalorar las nóminas.

La actualización del modelo denominado "birth and death", para estimar las ganancias y pérdidas de empleo de las aperturas y cierres de empresas, sigue la misma metodología aplicada a las estimaciones de abril-octubre de 2024 tras la revisión anual de referencia de las nóminas.

Esto podría dar lugar a una reducción de hasta 50.000 puestos de trabajo añadidos al crecimiento de las nóminas en comparación con los últimos meses, según estimaciones de los economistas.

A pesar del aumento de las nóminas en enero, el mercado laboral sigue siendo mediocre y ha enfrentado dificultades pese a que el crecimiento económico ha sido sólido. La ansiedad por el empleo y la alta inflación han erosionado la aprobación de los estadounidenses sobre la gestión de la economía por parte de Trump.

Los economistas afirman que las políticas comerciales y de inmigración de la administración Trump han enfriado al mercado laboral, aunque esperan que los recortes fiscales impulsen la contratación este año.

El mes pasado, el banco central estadounidense mantuvo su tasa de interés de referencia para los préstamos a un día en el rango del 3,50%-3,75%.

Dada la reducción de la población activa, los economistas creen que la economía necesita crear unos 50.000 puestos de trabajo al mes, o incluso menos, para seguir el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en Español de Manuel Farías)