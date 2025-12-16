Crecimiento del empleo en EE. UU. supera expectativas en noviembre; tasa de desempleo se sitúa en 4,6%

Por Lucía Mutikani

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - El crecimiento del empleo en Estados Unidos repuntó en noviembre después de que las nóminas no agrícolas disminuyeran en octubre debido a los recortes del gasto público, pero la tasa de desempleo se situó en el 4,6% a medida que el mercado laboral se debilita.

Lo anterior, en un contexto de incertidumbre económica derivada de la agresiva política comercial del presidente Donald Trump.

El informe de empleo retrasado para noviembre y una actualización parcial para octubre publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo (BLS) el martes no incluyeron la tasa de desempleo y otras métricas para octubre después de que el cierre de 43 días del gobierno impidiera la recopilación de datos de los hogares.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 64.000 puestos de trabajo el mes pasado, según la oficina de estadísticas. La economía perdió 105.000 empleos en octubre, lo que refleja la salida de más de 150.000 empleados federales que se acogieron a indemnizaciones diferidas como parte de la iniciativa de la administración Trump para reducir el peso del gobierno.

La mayoría de ellos abandonaron las nóminas gubernamentales a finales de septiembre.

Las nóminas no se vieron afectadas por el despido de trabajadores durante el cierre más largo de la historia, ya que se les pagó retroactivamente cuando el gobierno reabrió.

La tasa de desempleo se situó en el 4,4% en septiembre. La oficina modificó las ponderaciones de las estimaciones de la población activa porque no se recogieron datos en octubre.

Antes del informe de empleo, la BLS dijo que las estimaciones de la población activa de noviembre "tendrán variaciones ligeramente superiores a las habituales", añadiendo que el cambio de ponderación "no será necesario para las estimaciones de diciembre, que volverán a la metodología habitual de ponderación compuesta".

También indicó que en noviembre participarían en la encuesta de hogares el doble de nuevos hogares que en un mes típico, mientras que otros regresarían tras una pausa a mitad del período de inscripción. Algunos economistas advirtieron que esto podría causar un sesgo al alza en la tasa de desempleo en noviembre.

La BLS publicará la revisión final de referencia de las nóminas en febrero, junto con el informe de empleo de enero. (Reporte de Lucía Mutikani; Edición de Andrea Ricci y Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)