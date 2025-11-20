Crecimiento del empleo en EE UU supera expectativas en septiembre; tasa de desempleo sube al 4,4%

Por Lucía Mutikani

WASHINGTON, 20 nov (Reuters) - El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre, pero la tasa de desempleo subió al 4,4% y la economía perdió puestos de trabajo el mes anterior, lo que sugiere que la situación del mercado laboral sigue siendo floja.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 119.000 puestos de trabajo tras una caída revisada a la baja de 4.000 en agosto, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 50.000 puestos de trabajo tras el incremento de 22.000 anunciado previamente para agosto.

El informe estaba previsto inicialmente para el 3 de octubre, pero se retrasó por el cierre del gobierno durante 43 días. El cierre más largo de la historia ha obligado al BLS a cancelar la publicación del informe de octubre, ya que no se recogieron datos de la encuesta de hogares para calcular la tasa de desempleo de ese mes.

En su lugar, las nóminas no agrícolas de octubre se combinarán con el informe de empleo de noviembre, que se publicará el 16 de diciembre, según el BLS. Aunque el informe de septiembre no está actualizado, sugiere pocos cambios en el mercado laboral, que ha perdido un impulso significativo este año, como demuestran las fuertes revisiones a la baja de las nóminas no agrícolas.

La tasa de desempleo aumentó desde el 4,3% de agosto.

A pesar de que las nóminas siguen siendo positivas, algunos sectores e industrias están perdiendo puestos de trabajo. Algunos economistas creen que el informe de empleo de septiembre aún podría influir en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 9 y 10 de diciembre. (Reporte de Lucía Mutikani; Editado en español por Natalia Ramos)