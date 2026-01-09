Crecimiento del empleo en EEUU se desacelera en diciembre, pero tasa desempleo cae al 4,4%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 9 ene (Reuters) - El crecimiento del empleo en Estados Unidos se ralentizó más de lo esperado en diciembre, en un contexto de cautela empresarial debido a los aranceles a la importación y el aumento de la inversión en inteligencia artificial, pero la tasa de desempleo cayó al 4,4%, apoyando las expectativas de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios este mes.

Las nóminas no agrícolas sumaron 50.000 puestos de trabajo el mes pasado después de los 56.000 de noviembre, que fueron revisados a la baja, según un informe del viernes de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 60.000 puestos de trabajo tras los 64.000 reportados previamente para noviembre.

El informe de empleo, que se sigue muy de cerca, sugiere que el mercado laboral sigue estancado en lo que los economistas y los responsables de política monetaria han denominado un modo de "no contratar, no despedir"; además confirma que la economía se encuentra en una fase de expansión sin empleo.

El crecimiento económico y la productividad de los trabajadores aumentaron en el tercer trimestre, en parte gracias al auge del gasto en inteligencia artificial.

El mercado laboral perdió un impulso considerable el año pasado, achacado en gran medida a las agresivas políticas comerciales y de inmigración del presidente Donald Trump, que según economistas redujeron tanto la demanda como la oferta de trabajadores.

Junto con el informe de empleo de diciembre, la Oficina de Estadísticas Laborales publicó las revisiones anuales de los datos de la encuesta de hogares de los últimos cinco años. La tasa de desempleo se calcula a partir de la encuesta de hogares.

Los ajustes anuales de control de la población, que normalmente se incorporan con el informe de empleo de enero, se retrasarán. La tasa de desempleo de noviembre se revisó a la baja, al 4,5%, desde el 4,6%.

La previsión promedio de una encuesta de Reuters entre economistas era que la tasa de desempleo se hubiera reducido al 4,5% en diciembre.

Algunos economistas afirman que la escasa oferta ha impedido un fuerte aumento de la tasa de desempleo. Estimaron que es necesario crear entre 50.000 y 120.000 puestos de trabajo al mes para seguir el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar.

La FED recortó su tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual, a un rango del 3,50% al 3,75% en diciembre, pero los funcionarios indicaron que probablemente pausarían por ahora nuevas bajas de los costos de endeudamiento para tener una mejor idea de la dirección de la economía. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)