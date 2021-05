crecimiento del streaming de disney decepciona; ganancia supera previsiones

(Amplía información)

Por Lisa Richwine y Tiyashi Datta

13 mayo (Reuters) - Walt Disney Co no cumplió con las estimaciones de Wall Street sobre la cantidad de nuevos clientes del servicio de streaming Disney+, según un informe de ganancias divulgado el jueves, que mostró que las ganancias trimestrales de la compañía superaron las previsiones.

Las acciones de Disney cayeron un 4% a 178,34 dólares en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

Las ganancias ajustadas por acción fueron de 79 centavos entre enero y el 3 de abril, dijo Disney. Los analistas esperaban 27 centavos, según datos de IBES de Refinitiv.

Disney se está enfocando en desarrollar rápidamente su servicio de streaming para desafiar a Netflix Inc. a medida que las audiencias se alejan de la televisión por cable.

Los populares parques temáticos de la compañía siguen recuperándose de las restricciones de público impuestas por la pandemia de COVID-19.

Disney+ alcanzó un total de 103,6 millones de clientes a principios de abril, dijo la compañía. Dos series de superhéroes de Marvel, "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier", debutaron durante el trimestre. Los analistas habían proyectado 109,3 millones de suscriptores, según FactSet.

El ingreso mensual promedio por suscriptor de pago de Disney+ disminuyó de 5,63 a 3,99 dólares, dijo la compañía, debido al lanzamiento de Disney+ Hotstar en los mercados extranjeros. Las estimaciones de Factset mostraron que Wall Street esperaba ingresos promedio de 4,10 dólares por usuario.

Los ingresos totales cayeron un 13% a 15.610 millones en el segundo trimestre que finalizó el 3 de abril, en comparación con la estimación de los analistas de 15.870 millones, según Refinitiv.

Las ganancias por operaciones continuas aumentaron a 912 millones, o 50 dólares centavos por acción, en el segundo trimestre, desde los 468 millones, o 26 centavos por acción, del mismo periodo del año anterior. (Reporte de Lisa Richwine en Los Ángeles, Eva Mathews and Tiyashi Datta en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías y Rodrigo Charme)

Reuters