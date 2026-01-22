Crecimiento económico de EE. UU. en el tercer trimestre se revisa ligeramente al alza

WASHINGTON, 22 ene (Reuters) - La economía estadounidense creció un poco más rápido de lo que se pensaba inicialmente en el tercer trimestre, dijo el gobierno el jueves, mientras que las ganancias corporativas también fueron revisadas al alza.

El producto interior bruto aumentó a una tasa anualizada revisada al alza del 4,4%, el ritmo más rápido desde el tercer trimestre de 2023, dijo el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación actualizada del PIB del tercer trimestre.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PIB se situaría sin revisar en un ritmo del 4,3%. La economía creció a un ritmo del 3,8% en el segundo trimestre.

La ligera revisión al alza del crecimiento en el periodo julio-septiembre reflejó las mejoras de las exportaciones y la inversión empresarial. Las importaciones, que restan en el cálculo del PIB, se revisaron al alza. El gasto de los consumidores y un menor déficit comercial fueron los principales motores del crecimiento del PIB en el tercer trimestre.

El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, creció a un ritmo del 3,5% en el tercer trimestre. Pero una medida de la demanda interna subyacente, las ventas finales a compradores domésticos privados, aumentó a un ritmo del 2,9%, revisado a la baja desde el ritmo de crecimiento del 3,0% estimado anteriormente.

Los economistas señalaron que la actividad ha adoptado lo que denominaron un patrón en forma de K, en el que los hogares con mayores ingresos y las grandes empresas son los que más trabajan.

Culparon de este fenómeno a las políticas del presidente Donald Trump, incluidos los agresivos aranceles a las importaciones, que han elevado los precios.

Un auge del mercado de valores y los precios de la vivienda aún altos han amortiguado a los hogares de altos ingresos contra la inflación, mientras que los hogares de ingresos bajos y medios se enfrentan a una capacidad limitada para sustituir las compras, dijeron los economistas.

