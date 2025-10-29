LA NACION

Crecimiento económico español se desacelera levemente en el tercer trimestre

MADRID, 29 oct (Reuters) - La economía española creció a un ritmo del 0,6% en el tercer trimestre, ligeramente inferior al 0,8% del trimestre anterior, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística publicados el miércoles.

Aun así, España ha superado sistemáticamente a sus socios de la zona euro gracias al auge del sector turístico tras la pandemia, la solidez del mercado laboral favorecida por la inmigración, la financiación de la Unión Europea y el abaratamiento de la energía.

La tasa de crecimiento del tercer trimestre, en consonancia con las expectativas de los analistas, se vio impulsada por la demanda interna, con el consumo y la inversión avanzando en un contexto de incertidumbre geopolítica y comercial.

"Este dato del tercer trimestre afianza las recientes revisiones al alza de las previsiones de las principales instituciones nacionales e internacionales para este 2025, en que el que España volverá a liderar a las principales economías avanzadas", dijo el Gobierno en un comunicado.

Se trata del noveno trimestre consecutivo con un crecimiento del PBI igual o superior al 0,6% respecto al trimestre anterior.

En términos anuales, la producción económica española del tercer trimestre se expandió un 2,8%, por debajo del crecimiento del 3,0% esperado por los analistas encuestados por Reuters.

El INE también revisó la tasa de crecimiento anual del segundo trimestre al 3,0%, frente al 3,1% estimado antes.

(Información de Joao Manuel Mauricio en Gdansk y Emma Pinedo en Madrid; edición de David Latona y Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

