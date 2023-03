Credit Suisse cae más de un 11%, a pesar de la inyección de liquidez del banco central

First Republic Bank baja más de un 10% antes de la apertura de Wall Street

Las acciones de Credit Suisse caían este viernes más de un 11%, después de superarse la media sesión en la Bolsa de Zúrich, un día después de que la entidad solicitase al Banco Nacional de Suiza hasta 50.000 millones de francos (unos 50.750 millones de euros) para fortalecer su liquidez de manera preventiva.

En concreto, antes de la apertura de las bolsas de Estados Unidos los títulos de la segunda mayor entidad suiza bajaban un 11,10%, para cotizar en 1,80 francos suizos, después de haber llegado a subir más de un 3% en algunos momentos de la sesión.

Asimismo, en los minutos previos a la apertura de Wall Street, los títulos del First Republic Bank también registraban fuertes caídas, a pesar de la inyección de 30.000 millones de dólares (28.180 millones de euros) recibida por parte de otros once bancos estadounidenses, incluyendo los cuatro más grandes (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo).

Esta mañana, el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), liderado por Andrea Enria, se ha reunido de manera extraordinaria para evaluar la situación en los mercados financieros y el sector bancario tras las recientes turbulencias.

"El Consejo de Supervisión se reúne para intercambiar impresiones y actualizar a los miembros sobre eventos recientes en el sector bancario", ha explicado un portavoz del BCE.

La reunión del supervisor bancario ha tenido lugar apenas un día después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, defendiera la solidez de la banca europea y expresara la disposición del banco central de suministrar liquidez si fuera necesario.

Según fuentes conocedoras sin identificar consultadas por Bloomberg, tanto UBS Group como Credit Suisse Group se opondrían a una potencial combinación forzada de ambas entidades, ya que UBS preferiría centrarse en su propia estrategia independiente y se mostraría reacio a asumir riesgos relacionados con Credit Suisse.

