Crédito bancario en Brasil sigue desacelerándose en agosto por endurecimiento de política monetaria

BRASILIA, 29 sep (Reuters) - Los préstamos bancarios pendientes en Brasil siguieron perdiendo impulso en agosto, mostraron el lunes los datos del banco central, ya que las elevadas tasas de interés contribuyeron a enfriar la actividad en la mayor economía de América Latina.

El crecimiento del crédito en los últimos 12 meses se ralentizó hasta el 10,1% en agosto, frente al 10,8% de julio.

El banco central preveía el jueves pasado que el crecimiento anual de los préstamos se reduciría aún más, cerrando el año en un 8,8%.

Aunque se trata de una fuerte desaceleración respecto a la expansión del 11,5% registrada en 2024, la previsión supuso una ligera revisión al alza respecto a la estimación anterior del 8,5%.

"El ritmo de expansión del crédito ha empezado a disminuir, en parte como respuesta al ciclo más restrictivo de la política monetaria", dijo el banco central en su último informe de política monetaria de la semana pasada.

Desde septiembre del año pasado, el banco central ha subido las tasas de interés un total de 450 puntos básicos, llevando el tipo Selic a un máximo de casi dos décadas del 15%. La tasa se mantuvo en ese nivel en las dos últimas reuniones.

En términos mensuales, el crédito pendiente aumentó un 0,5% en agosto con respecto a julio.

Una medida amplia de las tasas de impago de los préstamos al consumo y a empresas no destinados a fines específicos aumentó hasta el 5,4% desde el 5,2% del mes anterior, mientras que los diferenciales promedio de los préstamos se ampliaron hasta 32,3 puntos porcentuales desde 31,8 puntos. (Reporte de Marcela Ayres, Editado en Español por Ricardo Figueroa)