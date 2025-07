Creencia en la brujería fortalece a algunos y preocupa a otros en la política africana

MBALE, Uganda (AP) — Wilson Watira ofreció su mano cuando se encontró con su rival político en un funeral, en un gesto para estrecharle la mano. El hombre no quiso contacto, y en lugar de eso dobló un trozo de papel que apuntó hacia Watira.

“Me miró y recogió ese trozo de papel del programa. Lo dobló y me saludó. Simplemente tiene miedo de mí porque yo no le tengo miedo a él”, dijo Watira.

Watira, quien busca un escaño en el Parlamento de Uganda, recordó el suceso reciente como un vívido ejemplo del miedo rampante a la brujería en la rivalidad política en este país del este de África.

De cara al público, las campañas políticas a menudo implican espectáculos en los que los rivales alquilan autos para montar ruidosas procesiones en las calles, ofreciendo dinero en efectivo y otros incentivos a los votantes. Entre bambalinas, la lucha por la victoria puede ser intensamente espiritual, y la fe figura en incidentes que van desde sacrificios rituales hasta visitas a curanderos tradicionales, según Watira y otros que hablaron con The Associated Press.

Watira, líder de un grupo que une a los Bamasaba de Uganda, dijo que el legislador titular que se negó a darle la mano podría haber temido que eso de alguna manera le diera una ventaja a Watira o provocara desgracias. Watira dijo que el comportamiento del hombre no le sorprendió.

“El momento en que tu mente es llevada a ese nivel, todo lo que sucede siempre te parecerá sospechoso”, expresó, hablando sobre superar su propio miedo a la brujería. “Comenzarás a imaginar, y ese es el mayor desafío en nuestra sociedad”.

La guerra espiritual entre políticos forma parte de una lucha más amplia sobre la fe en Uganda, donde el cristianismo es la religión dominante. Muchos que asisten regularmente a la iglesia también visitan en secreto santuarios tradicionales para buscar el servicio oculto que creen puede llevarlos a la victoria.

El sincretismo frustra desde hace mucho a los líderes de la Iglesia, que enseñan que el cristianismo es incompatible con cualquier vestigio de religión tradicional, que sigue siendo ampliamente practicada en toda África subsahariana.

En la política africana, a menudo marcada por amargas disputas a lo largo de líneas de clase y étnicas, el miedo a la brujería puede resultar explosivo.

En Sudán del Sur, el vicepresidente Riek Machar cree ser el hombre zurdo con dientes separados profetizado por un vidente tribal hace un siglo como el líder unificador de su nación.

Existe una creencia generalizada de que la superstición impulsa las aspiraciones de poder de Machar en Sudán del Sur, un estado asolado por la guerra desde su independencia en 2011 donde Machar intentaba destituir al presidente, Salva Kiir.

En Kenia, algunos de los manifestantes antigubernamentales que se reunieron el mes pasado en la capital, Nairobi, dijeron que la desorientación que sintieron al acercarse a la residencia presidencial probablemente fue un hechizo maligno a favor del presidente, William Ruto. También ha sido criticado por construir una iglesia dentro del recinto de la casa de gobierno, que algunos críticos ven como un santuario ominoso.

En Zambia, dos hombres están siendo juzgados por presuntamente practicar brujería y poseer amuletos destinados a dañar al presidente Hakainde Hichilema. El propio Hichilema fue acusado una vez de practicar brujería por su predecesor, Michael Sata, quien sostenía que los amuletos de su región natal eran más fuertes.

En la capital de Uganda, Kampala, y otras ciudades, algunos postes de la calle están cubiertos con avisos de personas que prometen atrapar mágicamente a ladrones o recuperar amantes perdidos. Ahora, muchos también anuncian la capacidad de asegurar la victoria de los políticos en las elecciones programadas para enero de 2026.

“En todas las comunidades ugandesas hay una dependencia loca de los brujos, una dependencia loca por parte de los políticos”, dijo Steven Masiga, investigador y líder cultural en la ciudad de Mbale. “Los brujos ahora están cosechando dinero de los políticos. Ahora, cuando los políticos movilizan dinero, hay un porcentaje para el brujo porque la verdadera esperanza está en el brujo”.

Muchos candidatos sienten que “los votantes pueden oscilar, pero los brujos nunca te defraudan", comentó.

Masiga citó a un político en su área que hace años, instado por un brujo, desolló una cabra viva sin sacrificar al animal. El cliente del brujo ganó la elección.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que lleva cuatro décadas en el poder y aspira a la reelección, ha expresado en el pasado su respeto por los brujos africanos, un término a menudo peyorativo que se refiere a hombres y mujeres de medicina que prescriben hierbas para dolencias y otros que afirman borrar problemas con magia. Algunos de estos practicantes prefieren ser descritos como curanderos tradicionales.

En un discurso el año pasado, Museveni recordó haber saltado sobre un pollo sacrificado tres veces en el ritual que realizó como líder de la guerra de guerrillas que lo llevó al poder en 1986. Museveni dijo que la religión tradicional “es muy fuerte” e instó a los líderes religiosos convencionales a no enfrentarse a sus practicantes.

“Tuvimos una muy buena relación con ellos”, dijo sobre los curanderos tradicionales.

Se cree que muchos políticos ugandeses contratan los servicios de brujos, pero rara vez lo admiten en público para evitar ser ridiculizados. Algunos líderes nacionales han sido vistos entrando en santuarios de brujos a lo largo de los años, lo que ha generado críticas de líderes de la Iglesia que condenan tal comportamiento.

En 2016, la presidenta del parlamento, Rebecca Kadaga, fue fotografiada entrando en un santuario asociado con su clan en el este de Uganda. El arzobispo anglicano emitió una reprimenda; Kadaga, quien después ha dejado la presidencia, dijo que buscaba informar a sus ancestros de su éxito político.

“¿Quién no tiene un origen? ¿Quién no tiene de dónde vino? Esas son mis raíces”, dijo a los periodistas.

En Mbale, donde la circuncisión ritualizada de niños subraya la creencia generalizada en costumbres ancestrales, la curandera tradicional Rose Mukite dijo que recibe clientes políticos de muy lejos de su región.

En su santuario, una estructura en forma de iglú cuya pequeña entrada obliga a los clientes a arrodillarse o agacharse para entrar, hizo una demostración de sus ritos agitando calabazas y lanzando conchas de caurí al suelo. Una pipa de tabaco es otra herramienta de su oficio; exhala humo mientras adivina el futuro.

Mukite dijo que su carrera comenzó en 1980 después de ser poseída por un espíritu al que tuvo que derrotar para ganar la autoridad espiritual que ahora reclama. Ofrece sus servicios por una pequeña tarifa.

“Tengo muchos, muchos (clientes)”, dijo.

Dijo que ayuda a algunos políticos administrando una corteza de árbol para masticar, lo que podría salvarles de calamidades como el encarcelamiento. Si sus prácticas no fueran útiles, dijo, no seguiría trabajando después de tantos años.

A veces es demasiado tarde, dijo: los políticos acuden a ella cuando ya están condenados al fracaso.

“No puedo decir que tengo éxito con todo”, comentó. “Al igual que en el hospital cuando llega la muerte”.

Peace Khalayi, una católica que se postula para representar a las mujeres de su distrito en el Parlamento, ha rechazado sugerencias de seguidores que quieren que realice rituales que creen pueden ayudarla a ganar.

Hace campaña entre musulmanes y adventistas del séptimo día y consideraría rendir homenaje a un anciano del pueblo. Pero un acto clásico en la práctica de la religión tradicional, como un requisito para sacrificar ganado, es inaceptable para ella.

Recordó ocasiones en las que la gente la instó a consultar a un brujo.

“Les dices, ‘Iremos’. Finges que sí, que has aceptado.

Pero en realidad no te presentas”.

Aun así, Khalayi dijo que a veces le preocupa cómo sus oponentes podrían dañarla si no está suficientemente protegida.

“Definitivamente el miedo está ahí. Eso no es mentira”, dijo. “Cuando tienes un oponente, probablemente quieras ser abierto con ellos, pero está en nosotros que no puedes relacionarte abiertamente con tu oponente”.

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.