Creer y fabricar ocasiones, la receta del 'Tata' para tumbar a Arabia

Aprovechar la posibilidad de haber llegado vivos al tercer partido y mejorar en la fabricación de ocasiones de gol. El seleccionador mexicano Gerardo 'Tata' Martino incidió este martes en estos dos aspectos como claves para buscar el triunfo ante Arabia Saudita, paso obligatorio para postular a los octavos del Mundial.

México debe ganar el miércoles al equipo asiático, con la mayor diferencia posible, y esperar al resultado del Polonia-Argentina para saber si está en octavos del Mundial por octava vez consecutiva.

- Paraguay en 2010 -

Una vez más, gran parte de la conferencia de Martino estuvo centrada en responder sobre la falta de gol. El equipo solo ha tirado cinco veces en dos partidos del Mundial, sin conseguir marcar, pero el técnico cree que lo que falla es que no se fabrican ocasiones.

"En este momento, le damos más importancia porque necesitamos goles mañana. Me parece que los problemas defensivos no son solo de los defensores, así que los problemas de ataque no son solo de los delanteros. Con Paraguay en Sudáfrica-2010 llegamos a cuartos con solo dos goles, marcados por centrocampistas. Lo que pasa en un extremo de la cancha depende de lo que haga todo el equipo", relató.

"Hace quince días jugamos un partido contra Irak y metimos cuatro goles. Somos capaces de hacer cinco situaciones y marcar cuatro goles como ante Irak, o crear 15 y no meter ninguno. Quiero que el equipo tenga creación. En el partido de Polonia nos costó armar situaciones de gol. No hay que ser tan pesimistas en la falta de gol", añadió.

- ¿Qué hacer para fabricar ocasiones? -

"Desdoblar más o mejor. Que los volantes se incorporen mucho más, que son cosas que habitualmente hacemos, y que también estaban pensadas contra Argentina. Mañana lo que necesitamos son los laterales largos y los interiores avanzados en el campo. Luego necesitamos que más gente entre en el área para rematar".

- Recuperación del grupo -

El técnico argentino señaló que el mensaje que transmite al grupo se basa "en la oportunidad" que ofrece la Copa del Mundo de lograr el pase en la tercera fecha.

"Les pedí que observaran la situación en la que estamos. Y mencionarles que si no fuera por los dos goles que no tenían que haber llegado uno de más de Polonia (2-0 a Arabia Saudita) y otro de Argentina (2-0 ante México), jugaríamos un partido en el que únicamente nos valía ganar", dijo.

"Es un partido decisivo, habrá mucha gente de Arabia y también nuestra, la cosa estará pareja. Pero los jugadores no tienen miedo, están acostumbrados a la presión. Simplemente respetamos al rival y sabemos lo que ha hecho", añadió.

- Sorpresa en Catar -

Más allá de dar la campanada ante Argentina, Martino destacó el desempeño de Arabia Saudita ante Polonia, a pesar de su derrota.

"Lo que hicieron contra Argentina estuvo muy bien trabajado, sobre todo en la parte defensiva y en la intensidad, los argentinos no se podían poner de frente. Pero los goles fueron en jugadas sueltas. Hay que jugar un partido de 90 minutos con ese grado de perfección y tener suerte, que el dedo gordo de Lautaro (Martínez) esté en fuera de juego", señaló sobre uno de los goles anulados a Argentina.

"Pero en el primer tiempo contra Polonia fue protagonista, buscó más el partido e incluso tuvo un penal que falló", añadió.

Pm/psr

AFP