Creo que sí voy a ir, dice Sheinbaum sobre su presencia en sorteo del Mundial 2026 en EEUU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que "todo parece indicar" que asistirá al sorteo del Mundial de fútbol 2026 en Washington el próximo viernes, donde también espera reunirse con su par estadounidense, Donald Trump.

"Creo que sí voy a ir", dijo la mandataria sobre el sorteo en su habitual rueda de prensa matutina. Es "un buen momento" para mostrar junto a los demás líderes que el tratado comercial T-MEC entre Canadá, Estados Unidos y México, anfitriones de la Copa del Mundo, "sigue adelante", afirmó.

Sheinbaum había dicho días atrás que esperaba confirmar la presencia en el evento del primer ministro canadiense Mark Carney y del propio Trump para definir su asistencia.

ai/jla/mel