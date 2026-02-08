Cricket: Italia palpita su debut absoluto en el Mundial

Italia y Escocia jugarán en el Eden Gardens de Kolkata, una de las sedes del Mundial previsto hasta el 8 de marzo en Sri Lanka e India, donde el cricket es el deporte nacional.

El segundo compromiso de la "azzurra" en el Grupo C será el jueves 12 contra Nepal en el Estadio Wankhede de Bombay, mientras que cuatro días después volverá a Kolkata para enfrentar a Inglaterra y el viernes 19 se medirá con Indias Occidentales también en esa ciudad.

Tras una breve aparición en los Juegos Olímpicos de París 1900 (con sólo dos equipos, Francia e Inglaterra), se incluyó un torneo de cricket en el programa de San Luis 1904, pero se canceló por falta de inscripciones.

La buena noticia para los apasionados del cricket es que fue incluido en el programa de Los Ángeles 2028, donde los organizadores anuncian un torneo masculino y femenino.

La Federación de Cricket Italia (que cuenta con 102 clubes afiliados y unos 15.000 practicantes) se fundó en 1980 y su presidenta actual es María Lorena Haz Paz, de origen ecuatoriano.

Originario de Inglaterra alrededor del año 1300, al menos en su forma moderna, el crícket se juega con bate, pelota y guante entre dos equipos de 11 jugadores.

Los partidos, disputados en un campo ovalado y divididos en dos entradas, pueden durar desde unas pocas horas hasta días.

Sin embargo, para los Juegos Olímpicos, se optó por la versión Twenty-20, más corta (de 3 a 3 horas y media), la misma que se adoptó en la Copa del Mundo.

El objetivo es anotar el mayor número de carreras posible y no ser eliminado al batear, no anotar carreras y eliminar a los bateadores rivales al lanzar.

Al igual que el rugby en el pasado, el cricket también ha necesitado incorporaciones externas para despegar a nivel internacional, y muchos de los 15 nombres convocados por el entrenador canadiense John Davison, de 55 años y asumido en marzo de 2025, son extranjeros, como Crishan Jorge Priyantha, Fernando Kalugamage y Jaspreet Singh. (ANSA).