Cricket: Italia perdió con Inglaterra y se despidió del Mundial

Inglaterra, número 3 del ranking mundial, escaló al segundo puesto de la zona con 6 puntos, la misma cantidad que el líder Indias Occidentales, mientras que Italia quedó en el cuarto y penúltimo puesto con 2 unidades al igual que el colista Nepal, que perdió los tres partidos que disputó.

La "azzurra" del DT canadiense John Davison había sorprendido con su triunfo por 124-0 contra Nepal en un duelo de la segunda fecha del Grupo C disputado el pasado jueves 12 en el Wankhede Stadium de Mumbai.

Nepal llegó como favorito a ese partido porque se ubica en una mejor posición (16) en el ranking mundial respecto de Italia (27), que se despedirá de su primer Mundial de cricket el jueves 19 ante Indias Occidentales en un duelo de la cuarta y última fecha de la zona previsto nuevamente en Mumbai.

"Fue impresionante cómo nos recuperamos de perder algunos puntos al principio. Ben (su hermano) puso a Inglaterra bajo presión, y Grant Stewart hizo lo mismo. Verlo emerger y demostrar de lo que es capaz me hizo sentir orgulloso como capitán", afirmó Harry Manenti tras la derrota de Italia.

"Espero que volvamos a tener estas oportunidades. Probablemente fue el partido más importante de algunas de nuestras carreras.

Sabíamos que Inglaterra jugaría con intensidad y que sería un partido entretenido, pero también sabíamos que si conseguíamos algunos wickets, estaríamos en el partido hasta el final", analizó el capitán italiano. (ANSA).