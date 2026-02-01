Cricket: Pakistán no enfrentará a India en el Mundial

"El Gobierno de la República Islámica de Pakistán aprueba la participación de la selección nacional de críquet de Pakistán en la Copa Mundial ICC T20 de 2026. Sin embargo, no participará en el partido programado para el 15 de febrero de 2026 contra India", se lee en un comunicado oficial.

El anuncio se produjo tras una reunión celebrada hoy entre el presidente de la Junta de Críquet de Pakistán y ministro del Interior, Mohsin Naqvi, y con el premier Shehbaz Sharif, en medio de la creciente incertidumbre sobre la participación de la selección de ese país en el torneo.

Las dudas sobre la participación de Pakistán se intensificaron después de que la International Cricket Council (ICC) sustituyera a Bangladesh por Escocia el pasado 24 de enero, tras la negativa de Bangladesh a visitar la India alegando motivos de seguridad.

La ICC declaró que no era posible modificar el calendario tan cerca del inicio del torneo, previsto el sábado 7.

Apenas horas antes de la decisión, Naqvi había alegado que Bangladesh había sido tratado injustamente y que la participación de Pakistán aún no se había concretado.

La decisión de Pakistán permite al equipo participar en el torneo, a pesar de retirarse formalmente del importante partido de la fase de grupos contra India.

En un comunicado, la ICC indicó que había tomado nota de la decisión de Pakistán y añadió que la participación selectiva era incompatible con los principios de un evento deportivo mundial, enfatizando que sus torneos se basan en la integridad, la equidad y la igualdad de oportunidades.

Si bien respeta el papel de los gobiernos en la política nacional, la ICC declaró que la medida no beneficiaba al deporte mundial ni a los aficionados e instó a la Junta de Críquet de Pakistán a buscar una solución mutuamente aceptable, enfatizando que su prioridad sigue siendo el éxito de la Copa Mundial T20.

