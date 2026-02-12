Cricket: Primer triunfo histórico de Italia en el Mundial

La "azzurra" del DT canadiense John Davison sorprendió con su triunfo en el Wankhede Stadium de Mumbai, pues Nepal llegó como favorito porque se ubica en una mejor posición (16) en el ranking mundial respecto de Italia (27)

Nepal también sorprendió al perder por 187-180 contra Inglaterra en la primera fecha del Mundial 2026, en la que Italia perdió por 207-134 ante Escocia en el partido que marcó el debut absoluto de la "azzurra" en esta competencia

El lanzador italiano Crishan Kalugamage fue elegido como la figura del partido que dejó la "azzurra" con 2 puntos en el Grupo C al igual que Escocia e Inglaterra, todos por detrás del líder Indias Occidentales (4), mientras que Nepal (0) marcha último

"Siempre he querido ayudar al equipo a ganar un partido y dar lo mejor de mí por mi país, Italia. Estoy feliz. Son mis hermanos.

Estoy muy feliz", declaró Kalugamage, un pizzero arribado a Italia con 15 años desde Sri Lanka

Italia, que venció a Nepal pese a la ausencia de su capitán Wayne Madsen (se lesionó contra Escocia), enfrentará el lunes 16 a Inglaterra en Kolkata, donde tres días después se medirá con Indias Occidentales en la cuarta y última fecha de la zona

"Es extraordinario. Es algo con lo que muchos en Italia, muchos en este grupo, han soñado. Hoy le demostramos al mundo lo que podemos hacer", declaró Harry Manenti, quien asumió la capitanía en reemplazo de Madsen

Manenti, como todos sus compañeros, no nació en Italia, cuyo plantel de 15 jugadores cuenta con cinco integrantes con apellidos autóctonos, pero en realidad provienen de Australia (Harry y su hermano Ben; los hermanos AJ y J. Mosca; y Thomas Draca) y del Reino Unido

Draca, un lanzador de 26 años de madre italiana y padre yugoslavo, tiene una historia singular: creció en Sídney y luego se mudó a Inglaterra por sugerencia de un gran campeón, Dennis Lillee, un amigo de la familia que le regaló un preciado amuleto deportivo

Ahora está en India con Italia, con cuya selección debutó el año pasado, precisamente para su histórica clasificación al Mundial T20. (ANSA)