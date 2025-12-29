Crimen: Al menos 68 rescates de víctimas de trata en Colombia en 2025

"Hasta octubre de 2025, los reportes realizados a través de LibertApp han facilitado la gestión y coordinación de 68 rescates, incluidos tres menores de edad, en operativos articulados con autoridades de diferentes países como México, China, Perú y Grecia, entre otros", resaltó Migración Colombia.

Señaló que en al menos 51 casos las víctimas rescatadas eran colombianos, seguido de 15 venezolanos, un ecuatoriano y un panameño, quienes fueron objeto de explotación sexual (56 casos), trabajo forzado (10), servidumbre (1) y violencia psicológica (1).

Migración Colombia advirtió que cada vez más las personas implicadas en estos delitos crean nuevas estrategias para atraer a eventuales víctimas, entre ellas ofertas laborales y académicas falsas, a través de redes sociales, hechos por organizaciones y empresas inexistentes.

La estatal encargada de controlar los ingresos y salidas del país reveló algunos casos en los que la activación del botón de pánico de las víctimas que habían instalado la aplicación LibertApp permitió que las autoridades locales coordinaran con sus pares extranjeros los rescates, entre ellas la de una menor de edad a la que le ofrecieron una falsa propuesta para jugar fútbol en Argentina o la de ocho colombianos y un ecuatoriano obligados por criminales en Camboya a realizar estafas financieras telefónicas (ANSA).