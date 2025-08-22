Crimen: alertan en México por robo de cilindros de gas cloro

La Coordinación Nacional de Protección Civil del Ministerio de Gobernación (Interior) advirtió que el contacto del gas con el organismo humano, sea por inhalación o por absorción a través de la piel, puede ser "altamente peligroso" e inclusive "resultar mortal".

Los recipientes grises con capacidad de 68 kilogramos cada uno eran usados en el proceso de potabilización de agua, explicaron las autoridades, pero no dieron detalles sobre cómo se realizó el robo.

Unidades de protección civil de los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí, Estado de México e Hidalgo adoptaron medidas apremiantes para evitar que los cilindros sean manipulados por personas sin conocimiento de los riesgos a fin de resguardar la salud humana.

El mensaje de advertencia oficial indicó que en caso de que una persona encuentre los cilindros, las personas deben alejarse "de inmediato" y reportarlo al número de emergencia 911 o a las oficinas municipales y federales de protección civil.

Dos de los cilindros se encuentran al 10% de su capacidad y los tres restantes al 90%, dijeron las autoridades, que se movilizaron para su localización lo más rápido posible.

(ANSA).