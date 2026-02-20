Crimen: arrestan en Colombia a presunto enlace de grupos mafiosos internacionales

Así lo señaló el coronel de la Policía Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, quien aseguró que González Herrera era un "objeto de alto valor" para las autoridades locales, europeas y de Estados Unidos por sus nexos con redes criminales trasnacionales.

"Hoy no solo estamos capturando a un narcotraficante, que ha delinquido durante 30 años, sino que hemos sacado de circulación a alguien que era la caja mayor del Clan del Golfo y tenía esos enlaces transnacionales con estas estructuras", afirmó el oficial, que agradeció la colaboración para este arresto de la Guardia Civil española y de las policías de Italia, Bélgica y Países Bajos.

Las autoridades dijeron que el detenido estaría implicado en el envío de más de 44 toneladas de drogas a mercados internacionales y de operar un sistema para el presunto lavado de dinero a través de monedas virtuales.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos acusó a González Herrera ante un juez de control de garantías de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos derivado del narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer, dado que pagó a policías y oficiales de Migración Colombia por "información clasificada". (ANSA)