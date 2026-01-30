Crimen: arrestan en Medellín a presunto miembro de la mafia calabresa

El ciudadano italiano Roberto Nastasi fue arrestado por autoridades colombianas, anunció este viernes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al sostener que se trata de un presunto miembro de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta.

El mandatario regional señaló que Nastasi fue ubicado por las autoridades el pasado martes 27 de enero en el municipio de Bello, anexo a Medellín, en momentos en que visitaba a su pareja sentimental.

"Esta es una persona que tenía ya orden de captura en Italia desde hace algunos años y pertenecería a una mafia muy peligrosa en Italia que es la 'Ndrangheta, en el sector de Calabria", afirmó Gutiérrez, en conferencia de prensa.

Sostuvo que "esta persona se había escondido en Ecuador, en el sector de Guayaquil, y allí posaba de empresario, como muchos de ellos tienen sus fachadas, alrededor de concesionario de vehículos".

Gutiérrez relató que Nastasi tenía una relación sentimental con una mujer desde hace ocho años, de manera que la visitaba por períodos de tres a cuatro meses al año, al tiempo que aseguró que se movía por la ciudad a través de la "protección de estructuras criminales".

La Alcaldía de Medellín, la segunda ciudad en importancia de Colombia, distante a unos 417 kilómetros al noroeste de Bogotá, aseguró que el ciudadano italiano detenido era el "principal enlace de las mafias narcotraficantes en Italia" y el Clan del Golfo, una de las mayores estructuras criminales de Colombia.

"Era requerido por los delitos de asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína en cantidades significativas, con circunstancias agravantes", puntualizó la Alcaldía.

Gutiérrez agradeció las labores de inteligencia adelantadas por la Policía colombiana, la Fiscalía e Interpol que permitieron ubicar al extranjero y sostuvo que las autoridades italianas fueron informadas del arresto. (ANSA).