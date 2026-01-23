Crimen: arrestan en México a exatleta olímpico de Canadá por narco

Wedding fue "puesto bajo custodia en México anoche" y "está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través del FBI FTOC para enfrentar la justicia", señaló en un mensaje a través de las redes sociales, luego de mantener un encuentro con el ministro de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch.

El ministro indicó que las reuniones de Patel con funcionarios mexicanos "se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos".

"La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información, con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países", indicó.

Según Patel, el canadiense por quien el FBI ofrecía una recompensa de US$15 millones, se había "escondido en México durante más de una década y ha sido buscado por cargos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024".

El FBI presume que Wedding "dirigía y participaba en una operación transnacional de tráfico de drogas que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa". (ANSA).