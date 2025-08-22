Crimen: Colombia herida, atentados que dejan 19 muertos

“Estamos de luto y la cuota de sacrificio ha sido muy alta, pero seguiremos a la ofensiva para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías y desmantelar estas estructuras del crimen organizado”, afirmó hoy el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía.

Triana confirmó que con la muerte del capitán Francisco Javier Merchán Granados aumentó a 13 la cifra de uniformados que perecieron luego de que fuera atacado el helicóptero en que realizaban labores de protección a erradicadores de cultivos ilícitos en zona rural de Amalfi (Antioquia).

La aeronave de la Policía habría sido impactada en el rotor por un dron adecuado con una carga de explosivos, pilotado a la distancia por miembros del grupo 36 de las disidencias al mando de Alexander Díaz "Calarcá". Los drones se han convertido en una nueva arma de varias estructuras criminales, con lo que evitan la confrontación con las tropas y eventualmente pueden obtener triunfos militares.

Al grupo dirigido por "Calarcá" también se le atribuyó hoy la detonación de una carga explosiva en Florencia, capital del departamento de Caquetá (sur), al parecer en retaliación contra comerciantes del municipio que se niegan a ser extorsionados.

“Es un artefacto de menor poder explosivo que detonaron cerca de una droguería (farmacia, NDR), muy probablemente, presuntamente, por no querer pagar extorsión y, pues, estas estructuras armadas ilegales al mando de alias Calarcá continúan sembrando el terror y la zozobra en el departamento”, afirmó Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador de Caquetá.

“Estos ataques terroristas son una afrenta a la sociedad colombiana, los grupos armados en Colombia no respetan la vida, no respetan la integridad, no respetan la paz de los ciudadanos y recurren al terrorismo precisamente para desestabilizar a la sociedad e intranquilizar a los ciudadanos”, aseguró el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército.

El oficial pidió abandonar el discurso del "Ejército desmoralizado", tan recurrente por sectores de oposición, que han utilizado la tragedia que vive el país para acusar al gobierno de llevar a la nación de regreso al pasado, cuando las desaparecidas FARC solían acudir a los atentados o cuando la mafia instalaba coches-bomba.

“La moral de las tropas nunca está baja, el Ejército está combatiendo.

Cuando hay operaciones militares como las que hacemos nosotros, cuando los combates se han incrementado en un 45% con relación al año anterior, no podemos hablar de un Ejército desmoralizado; un Ejército desmoralizado no combate y estamos precisamente combatiendo", afirmó Cardozo.

El oficial sostuvo que era inaudito que las disidencias del grupo Jaime Martínez, miembros del Estado Mayor Central, instalaran un coche bomba en una de las principales vías de Cali, en cercanías a la base militar y de formación Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en la que murieron seis personas y 79 más resultaron lesionadas.

La Alcaldía de Cali señaló la tarde de este viernes que tres de los heridos están en estado crítico, en unidades de cuidado intensivo (UCI), mientras que 37 de los lesionados ya fueron dados de alta.

Señaló además que la onda explosiva causó destrozos en 92 viviendas, en nueve locales comerciales, a una pequeña empresa y a un hotel cuyas estructuras quedaron "muy afectadas".

El procurador, Gregorio Eljach, envió hoy un mensaje al presidente, Gustavo Petro, en el que le pidió revisar "lo que corresponda" para fortalecer "la acción legítima del Estado".

"Señor Presidente, la búsqueda de la paz es loable y legítima", afirmó el jefe del Ministerio Público, "pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y la vida de los colombianos", advirtió, al sostener que "Colombia no va a tolerar bajo ninguna circunstancia el retorno a épocas oscuras en las que el accionar criminal pretendía destruir la marcha de la sociedad".

John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, manifestó esta tarde la solidaridad de su país "con el digno pueblo colombiano ante los recientes ataques terroristas".

"Condenamos enérgicamente los actos de violencia en Amalfi, Cali, y Florencia, y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la paz en Colombia. Seguimos apoyando a los héroes de las @FuerzasMilCol, la @PoliciaColombia, y a todos aquellos que trabajan incansablemente por un futuro seguro y próspero para Colombia", aseguró MacNamara desde su cuenta de X.

