Crimen: con alerta del FBI, desarticulan en Chile banda de estafadores

Según la indagatoria, la banda logró blanquear 200 millones de dólares a través del sistema financiero chileno, a través de una trama de más de 100 sociedades comerciales que operaban en cinco regiones de este país.

En la mega operación judicial cayeron detenidas 44 personas en allanamientos simultáneos en Santiago, Iquique y en la localidad de Alto Hospicio. Según la policía, la principal base de operaciones de la organización estaba en la ciudad nortina de Iquique y su Zona Franca.

La noticia fue informada a la prensa por el Fiscal Nacional, Angel Valencia, y el director de la PDI, Eduardo Cerna, dando cuenta de la relevancia de las pesquisas.

El caso fue informado a las autoridades chilenas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que alertó sobre estafas transnacionales cometidas mediante plataformas fraudulentas de inversión en línea, cuyas víctimas —principalmente adultos mayores estadounidenses— transfirieron importantes sumas de dinero a cuentas en Chile, según consignó el sitio Emol.

Tras el lavado de dinero, la estructura realizaba transferencias a distintas cuentas de Hong Kong y Taiwán, entre otras. (ANSA).