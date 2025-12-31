Crimen: EEUU cierra 2025 con la mayor caída anual de homicidios de su historia

De acuerdo con un análisis basado en estadísticas provisorias de 550 agencias de seguridad, el número de homicidios en Estados Unidos habría caído alrededor de un 20% en 2025, explicó a ABC News el analista criminal Jeff Asher.

"Incluso con una mirada conservadora, si la baja fuera del 16% o 17%, seguiría siendo el mayor descenso anual de homicidios jamás registrado", señaló Asher, cofundador de AH Datalytics y exanalista de la CIA y del Departamento de Policía de Nueva Orleans.

Expertos coinciden en que los niveles de criminalidad parecen haber regresado a parámetros "normales" tras el fuerte repunte registrado durante la pandemia. La caída prevista para 2025 supera el récord anterior de 2024, cuando los homicidios descendieron un 15%. En 2023, la baja fue del 13% y en 2022 del 6%, según datos del FBI.

De confirmarse la tendencia, 2025 marcaría el nivel más bajo de homicidios desde que el FBI comenzó a llevar registros sistemáticos en 1960, afirmó Asher. Su análisis se basa en el Real-Time Crime Index, una base de datos de actualización mensual que reúne estadísticas de fuerzas policiales de todo el país.

El informe oficial anual del FBI no se publicará hasta el segundo trimestre de 2026, por lo que los analistas trabajan actualmente con cifras preliminares. No obstante, datos parciales difundidos por el propio FBI a comienzos de año mostraron que los homicidios cayeron 18% entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, junto con una reducción del 9% en delitos violentos y del 12% en delitos contra la propiedad.

Varias grandes ciudades encabezan esta tendencia. Detroit, Filadelfia y Baltimore están en camino de registrar su menor número de asesinatos desde la década de 1960, mientras que Nueva Orleans, pese al atentado del 1ø de enero, podría cerrar el año con su cifra más baja desde 1970. San Francisco, en tanto, se encamina a su nivel más bajo de homicidios desde 1940.

En Chicago, los homicidios descendieron 30% en comparación con 2024, según datos del Departamento de Policía local, y casi 50% respecto de 2021, cuando la ciudad registró cerca de 800 asesinatos.

La tendencia descendente no se limita a los homicidios.

Según Asher, los ataques agravados bajaron un 8% en 2025 y el robo de vehículos cayó un 23%, confirmando una reducción generalizada del delito por segundo año consecutivo.

Sin embargo, la percepción de inseguridad persiste, especialmente en grandes centros urbanos, y para muchas familias las estadísticas ofrecen poco consuelo. Es el caso de Tamara Tarpinian-Jachym, cuyo hijo Eric, de 21 años, murió el 30 de junio tras quedar atrapado en un tiroteo a menos de un kilómetro de la Casa Blanca, en Washington.

"Se pueden manipular los datos de muchas maneras", afirmó la mujer. "Yo creo que hay más crimen, especialmente crimen violento, en nuestras grandes ciudades", sostuvo. Su hijo, estudiante de la Universidad de Massachusetts e interno del Congreso estadounidense, fue la única víctima fatal del ataque, aunque otros civiles resultaron heridos.

Al mismo tiempo, los datos muestran una caída histórica del crimen letal en Estados Unidos, el contraste entre las cifras y el impacto humano de la violencia sigue alimentando un debate profundo sobre seguridad, percepción pública y políticas criminales en el país. (ANSA).