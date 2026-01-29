Crimen: en Colombia, reportados 119 feminicidios en 2025
También 324 intentos de asesinato contra mujeres, "cifras alarmantes"
"La violencia de género en Colombia continúa siendo una crisis que no podemos ignorar. Cerramos el 2025 con cifras alarmantes; cada número representa una vida, una historia, un dolor que podemos prevenir", afirmó la agencia estatal dedicada a la defensa de los derechos humanos.
A estos datos se suman los casos de violencia intrafamiliar que el año pasado tocaron a 13.578 mujeres, 2107 niñas y adolescentes y a 474 mujeres de la comunidad LGTBIQ+; mientras que la Defensoría reportó para ese mismo periodo 178 casos de mujeres envueltas en trata de personas, 38 menores de edad y 6 personas de la comunidad diversa.
En los casos de explotación sexual de niñas y adolescentes detectados, en 2025, se reportaron 142 hechos denunciados frente a los 211 que se reportaron en 2024. "Estos casos nos recuerdan que queda mucho por hacer, podemos construir un país más seguro para todas y todes", manifestó la Defensoría.
