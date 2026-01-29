Crimen: en Colombia, reportados 119 feminicidios en 2025

"La violencia de género en Colombia continúa siendo una crisis que no podemos ignorar. Cerramos el 2025 con cifras alarmantes; cada número representa una vida, una historia, un dolor que podemos prevenir", afirmó la agencia estatal dedicada a la defensa de los derechos humanos.

A estos datos se suman los casos de violencia intrafamiliar que el año pasado tocaron a 13.578 mujeres, 2107 niñas y adolescentes y a 474 mujeres de la comunidad LGTBIQ+; mientras que la Defensoría reportó para ese mismo periodo 178 casos de mujeres envueltas en trata de personas, 38 menores de edad y 6 personas de la comunidad diversa.

En los casos de explotación sexual de niñas y adolescentes detectados, en 2025, se reportaron 142 hechos denunciados frente a los 211 que se reportaron en 2024. "Estos casos nos recuerdan que queda mucho por hacer, podemos construir un país más seguro para todas y todes", manifestó la Defensoría.

