Crimen: En México, destruyen "autos monstruo" del narco

La Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado norteño de Tamaulipas, limítrofe con Estados Unidos, señaló que los vehículos habían sido confiscados entre noviembre y enero pasados y que habían sido desmantelados.

Los "autos monstruos" se han revelado como vehículos muy efectivos para contener los ataques de fuerzas gubernamentales porque difícilmente pueden ser perforados con armamento ordinario.

Algunos de los vehículos inclusive llevan una escotilla en el techo para instalar armas de grueso calibre, de manera que pueden funcionar como tanques de guerra.

Generalmente, esos autos letales suelen ser usados por el Cártel del Golfo en la zona que limita entre Tamaulipas y Texas, y 19 de los 22 fueron confiscados en la ciudad de Reynosa, colindante con la ciudad estadounidense de McAllen.

La Fiscalía General hasta ahora ha destruido en el último año centenares de este tipo de vehículos y solo entre enero de 2023 y junio de 2025 se incautaron un total de 597 autos así, la mitad de ellos en Tamaulipas, según el ministerio de Gobernación (Interior).

Los automóviles monstruo sirven a las bandas para "fortalecer su poder bélico, proteger a sus integrantes y controlar territorio" en operativos como "el combate armado, la vigilancia y la intimidación", de acuerdo con los especialistas.

(ANSA).