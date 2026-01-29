Crimen: exbanquero ucraniano muere en Milán, investigación por asesinato

De hecho, de acuerdo con lo informado hoy, las cámaras de vigilancia captaron a dos personas saliendo de un edificio en Via Nerino, una zona céntrica de Milán, a pocos pasos del Duomo.

Justamente ahí, en el patio interior, se encontró el cuerpo de un hombre que había caído del cuarto piso de un departamento alquilado como B&b.

La teoría de que se trató de un homicidio que intentó hacerse pasar por suicidio tiene que ver con la identidad de la víctima, la cual, efectivamente, convirtió el caso en una historia de espionaje, dado el contexto internacional.

El hombre de 54 años que cayó quince metros desde una ventana, posiblemente murió poco antes, trascendió también hoy.

Es de nacionalidad ucraniana, pero también rumana, exbanquero y gerente comercial.

Hasta 2020, fue propietario de un banco comercial ucraniano, Fidobank, y posteriormente tuvo participaciones en empresas con sede en Luxemburgo.

El departamento estuvo reservado del 22 al 24 de enero, pero no a su nombre.

En la investigación, coordinada por la fiscal Rosario Ferracane, agentes de la Brigada Móvil entrevistaron a su segunda esposa, con quien vivía en España.

Según se reportó, la mujer dijo que su esposo tuvo que ir a Milán y regresar a casa el mismo día.

Fue un viaje corto para atender unos asuntos, que no le había explicado con detalle.

Además de reconstruir su vida e intereses —actualmente parece no tener nada que hacer en Italia—, los investigadores están analizando las cámaras de seguridad locales, comparando videoclips con precisión de milisegundos, para reconstruir las horas de entrada y salida del edificio.

Algunas de esas imágenes muestran al exbanquero entrando solo el 23 de enero y, tras la caída del cuerpo, aparecen las dos figuras.

Estas figuras aún no fueron identificadas y son el foco de la investigación por presunto homicidio voluntario.

Además, se sospecha que otras personas podrían haber estado en el lugar.

La conserje del edificio informó haber visto a un hombre asomarse tras oír el golpe en el patio y luego se topó con esa misma persona, quien le preguntó en inglés: "¿Qué pasó?".

Algunas revelaciones importantes sobre la causa de la muerte podrían surgir de la autopsia, que se realizará en los próximos días, probablemente la próxima semana, tras notificar a los familiares en el extranjero.

Un examen forense inicial reveló, además de las lesiones causadas por la caída, signos de constricción en el cuerpo, especialmente en las muñecas, como si el hombre hubiera sido atado, y otras señales que podrían ser compatibles con golpes violentos.

No se puede descartar estrangulamiento por el momento.

Asimismo, se encontraron tres documentos de identidad en el departamento, todos pertenecientes al ucraniano.

No será fácil reconstruir su patrimonio, ya que tenía cuentas bancarias en varios países.

Lo más extraño es que el hombre, sin antecedentes penales aparentes, no solo no tenía pertenencias personales, como una maleta, ni siquiera un portátil o una tableta, sino que, al parecer, ni siquiera se encontró su teléfono.

Por lo tanto, estos dispositivos podrían haber sido robados por su asesino. (ANSA).