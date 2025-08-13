LA NACION

Crimen: Fallo en la Argentina, 19 años para exmarido abusador

Resonante caso impulsado por la víctima, la actriz Julieta Prandi

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Crimen: Fallo en la Argentina, 19 años para exmarido abusador
Crimen: Fallo en la Argentina, 19 años para exmarido abusador

La actriz, que se descompensó varias veces —incluso hoy— durante las audiencias bajo un atroz estrés, resaltó lo difícil que es llevar adelante una denuncia por violencia de género y calificó el proceso judicial como un "infierno".

"Hay un antes y un después. El poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos", agregó la actriz (44 años), visiblemente emocionada, tras un proceso que conmovió al país y que resonó en los medios y en las redes sociales.

"Finalmente, la Justicia escuchó", agregó Prandi, pero pidió que "en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso, esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después".

El empresario Contardi (57) fue condenado a 19 años de prisión por los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Zárate-Campana, en la periferia de Buenos Aires, quienes ordenaron su inmediata detención y traslado a la Alcaidía Departamental, una dependencia del Servicio Penitenciario, a la espera de su cupo en una cárcel.

"19 años es una pena ejemplar. ¿Podría ser de más? Sí, podría ser de por vida. Son 19 años, casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Pero lo importante es que la Justicia decidió, además de darle una condena ejemplar, se lo llevaron preso. Preso", resaltó enfática Prandi.

La denuncia presentada por la actriz derivó en una causa por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. El fiscal había pedido 20 años de prisión y la querella, 50.

Contardi negó todos los cargos y su defensa solicitó el fin del proceso, lo que fue denegado. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    1

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  2. El biógrafo y amigo de Milei puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y luego borró el mensaje
    2

    Nicolás Márquez, biógrafo y amigo de Milei, puso en duda la denuncia por abuso de Prandi y después borró el mensaje

  3. Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo
    3

    Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

  4. Estalla un conflicto en Pro por el pacto con Milei en una sección clave del mapa bonaerense
    4

    Fuga de heridos y rebelión: estalla un conflicto en Pro por el pacto con Milei en una sección clave de la provincia

Cargando banners ...