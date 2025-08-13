Crimen: Fallo en la Argentina, 19 años para exmarido abusador

La actriz, que se descompensó varias veces —incluso hoy— durante las audiencias bajo un atroz estrés, resaltó lo difícil que es llevar adelante una denuncia por violencia de género y calificó el proceso judicial como un "infierno".

"Hay un antes y un después. El poder salir a la calle y no estar mirando a todos lados si hay un auto sospechoso, si me están siguiendo, si apareció alguien a buscar a mis hijos", agregó la actriz (44 años), visiblemente emocionada, tras un proceso que conmovió al país y que resonó en los medios y en las redes sociales.

"Finalmente, la Justicia escuchó", agregó Prandi, pero pidió que "en nombre de todas las víctimas de violencia de género y de abuso, esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después".

El empresario Contardi (57) fue condenado a 19 años de prisión por los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Zárate-Campana, en la periferia de Buenos Aires, quienes ordenaron su inmediata detención y traslado a la Alcaidía Departamental, una dependencia del Servicio Penitenciario, a la espera de su cupo en una cárcel.

"19 años es una pena ejemplar. ¿Podría ser de más? Sí, podría ser de por vida. Son 19 años, casi el infierno que yo viví, que fueron 20. Pero lo importante es que la Justicia decidió, además de darle una condena ejemplar, se lo llevaron preso. Preso", resaltó enfática Prandi.

La denuncia presentada por la actriz derivó en una causa por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. El fiscal había pedido 20 años de prisión y la querella, 50.

Contardi negó todos los cargos y su defensa solicitó el fin del proceso, lo que fue denegado. (ANSA).