Crimen: Homicidios en Chile disminuyen un 11% en 2025

Según las cifras, los homicidios llegaron a 1089 en 2025, por debajo de los 1.207 del año anterior. Es el tercer año consecutivo en que se produce una disminución, desde el peak de 1.330 el año 2023.

El ministro Luis Cordero destacó que "las razones que explican esto no son el azar, sino el trabajo conjunto que reúne la actividad de intervención policial, pero también y especialmente la acción decidida del Ministerio Público en la persecución de estos delitos", afirmó en declaraciones al sitio de noticias de la radio Cooperativa.

La Región Metropolitana, que concentra casi la mitad de los casos, fue una de las regiones que registró bajas en los homicidios durante 2025.

No obstante, cuatro regiones presentaron aumentos en comparación con 2024: Los Lagos, con 13 casos adicionales; seguida por Maule, con 10; Magallanes, con tres; y Arica y Parinacota, con dos homicidios más.

Cordero explicó que el país volvió a mostrar una disminución tanto en frecuencia como en la tasa de homicidios.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó el impacto que ha tenido la creación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECO) del Ministerio Público en la investigación de estos delitos. "Nos ha permitido, aumentar nuestra capacidad de formalizar imputados en un 45% e identificar imputados en un 30%", detalló.

"Hemos identificado 301 imputados más que los que habíamos hecho el año anterior y hemos formalizado 222 personas más", informó Valencia. (ANSA).