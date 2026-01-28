Crimen: llega "El Monstruo" a Perú, extraditado por Paraguay

El traslado se llevó a cabo sin incidentes, según lo informado por las autoridades policiales.

Moreno fue entregado a las fuerzas peruanas en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción y abordado en un vuelo de la policía con destino a Perú, con escalas técnicas antes de su llegada final a Lima, según reporta el sitio del diario El Comercio.

El responsable de Interpol en Paraguay confirmó que la operación se desarrolló "con total normalidad" y que el detenido estaba recluido en una cárcel de máxima seguridad.

Considerado uno de los criminales más buscados del país, Moreno es acusado de liderar una red dedicada a extorsiones, secuestros y otros delitos graves, con ramificaciones en diversas regiones de Perú (ANSA).