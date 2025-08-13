Crimen: México, bajan 25% los homicidios en 9 meses

La secretaria ejecutiva de este organismo de coordinación interministerial, Marcela Figueroa, señaló que en septiembre de 2024 se registraba una media de 86,9 asesinatos intencionales por día, mientras que al último día de julio pasado se redujo a 64,9, lo que representa una reducción de 22 homicidios de este tipo.

En términos generales, la cifra de homicidios es la más baja en una década, hizo notar la funcionaria, quien indicó que en los primeros siete meses de este año siete estados concentran el 51,5% de los homicidios dolosos, encabezados por el central de Guanajuato, con 11,9%, según la funcionaria.

Figueroa señaló que mayo de 2025 es el cuarto mes del año con menor número de homicidios desde 2016, "consolidando la tendencia a la baja de este delito".

Los estados que siguen en la lista son los norteños de Chihuahua (7,2%), Sinaloa (7,2%) y Baja California (7,1%), Estado de México (centro-sur, 6,6%) y los sureños de Guerrero (5,9%) y Michoacán (5,6%).

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta disminución es resultado de "la atención a las causas de la violencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación entre las instituciones de seguridad, la cual ha demostrado que funciona".

(ANSA).