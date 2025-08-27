Crimen: México pedirá parte de lo confiscado a jefe narco

En caso de que se les entreguen, los recursos servirán para "repartirse a la gente más humilde", señaló la mandataria.

El Tribunal de Nueva York a cargo de juzgar a El Mayo anunció que se incautarán unos US$15.000 millones a El Mayo como parte de su proceso.

"Si se localizan montos en cuentas" en México "se aplicarán los protocolos de cooperación" entre el ministerio de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, "para que los bienes económicos lleguen a las arcas del erario mexicano", indicó.

"Evidentemente, si hubiera una incautación de recursos habría que pedir también que este recurso, si es así, pues fuera devuelto a México, para el beneficio de la gente", señaló la jefa de Estado, pero indicó que "hay que ver hasta dónde llega esta situación que reportó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos".

El cálculo de las autoridades estadounidenses no significa que ya estén ubicados los bienes o se conozca en qué cuentas están, hizo notar.

Los US$15.000 millones corresponden a las ganancias acumuladas de las operaciones del Cártel de Sinaloa durante 45 años. (ANSA).