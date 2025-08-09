Crimen: Orden Trump de atacar cárteles agita a México

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares.

Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado”, dijo de manera enfática la presidenta Claudia Sheinbaum en una reacción inmediata a la noticia revelada ayer por el diario estadounidense The New York Times.

Sheinbaum afirmó que el decreto aludido “no aplica para nuestro país” y dijo que “algo informó que iba a venir una orden pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano” sino con Estados Unidos, afirmó.

“Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que” el Ejército de Estados Unidos “vaya a invadir nuestro territorio”, indicó.

La Cancillería señaló después que “México no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio, además que hay coordinación con Estados Unidos en seguridad, con respeto a las soberanías”.

Trump defendió el envío de tropas contra los llamados “cárteles” en América Latina para “proteger” a su país, mientras que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, afirmó que se usarán “todas las herramientas” contra estas organizaciones.

Desde Colombia el presidente Gustavo reaccionó a la orden de combatir cárteles con el Departamento de Defensa al indicar que “la soberanía nacional existe” y que “cada quien debe trabajar en su país, para atender las causas que provocan las adicciones y la violencia derivada del tráfico ilegal de drogas y de armas”.

“Nuestra cooperación se basa en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación”, señaló un comunicado del ministerio mexicano de Relaciones Exteriores.

México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad para construir la paz con justicia, “a partir de la atención a las causas estructurales que propician la violencia y avanzar en que haya cero impunidad”, indicó.

La oposición en el Congreso también reaccionó a esta orden y a través del diputado Federico Doring, vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN, centro-derecha) y dijo que “la intervención del Ejército en territorio mexicano es absolutamente y totalmente inadmisible”.

“No compartimos la extraterritorialidad de las fuerzas armadas de Estados Unidos en México. Cualquier operación tendría que ser aprobada por el Senado de la República, y no aceptaremos esa intromisión del gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

El jefe de la bancada oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, dijo que el gobierno de Estados Unidos “no puede actuar sin la autorización de la autoridad competente.

En México eso se llama injerencia y se estaría invadiendo la soberanía nacional.

Monreal dijo que si Estados Unidos "interviniera inconstitucionalmente, puede provocar una crisis diplomática y un reclamo legítimo del gobierno mexicano, del pueblo de México, a esta intervención". (ANSA).