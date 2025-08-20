Crimen. Paraguay declarará terrorista al Cártel de los Soles

La decisión fue adoptada por el Senado y solo falta la firma del decreto por parte del presidente Santiago Peña, explica el portal argentino. Esta iniciativa tiene lugar tras la tomada hace unos días por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

El primer país en adoptar la medida fue Estados Unidos, el 25 de julio, cuando el Departamento del Tesoro designó al Cártel de los Soles como "organización terrorista global". Conforme las acusaciones de Washington, el grupo criminal está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Se espera que otros países de la región se sumen a la iniciativa de la Casa Blanca.

(ANSA).