Criptomonedas ofrecen a argentinos un refugio contra inflación pese a su volatilidad

Por Hernan Nessi y Agustin Geist

BUENOS AIRES, 30 mayo (Reuters) - En el centro de Buenos Aires est谩 el caf茅 Crypstation, donde j贸venes argentinos toman caf茅 con medialunas que pagan con activos digitales y observan en las pantallas los precios de las criptomonedas a tiempo real.

El caf茅 refleja una tendencia creciente entre los argentinos, pese a los riesgos observados con la reciente ca铆da del mercado y la suspensi贸n del bono bitcoin de El Salvador, que se sienten cada vez m谩s atra铆dos hacia las monedas digitales para compensar una inflaci贸n que podr铆a tener un piso del 60% en 2022.

El 谩mbito "local empuja (a) que la gente resguarde su capital en criptomonedas y en este contexto, entendemos que va a haber crecimiento acelerado", expres贸 Mauro Liberman, de 39 a帽os, uno de los fundadores del caf茅 dirigido a la promoci贸n y uso de las monedas digitales.

"Es algo natural que se est谩 dando no solamente en Argentina sino en toda Latinoam茅rica, el potencial de crecimiento es enorme", dijo, y a帽adi贸 que la mayor铆a de los que compran criptomonedas en el pa铆s lo hacen para resguardar sus ahorros.

"Es una avalancha que no tiene freno", enfatiz贸 Liberman en relaci贸n con la expansi贸n de las criptomonedas.

Argentina es uno de los pa铆ses con mayor aceptaci贸n de activos digitales en Latinoam茅rica. Seg煤n un informe de abril de la consultora Americas Market Intelligence (AMI), la penetraci贸n de criptomonedas en Argentina fue del 12%, cifra que casi duplic贸 el nivel de M茅xico o Brasil.

Un informe de Chainalysis posicion贸 a la Argentina en la d茅cima posici贸n en t茅rminos de adopci贸n de criptomonedas, solo por debajo de Venezuela dentro de la regi贸n.

"Argentina es pionero en t茅rminos de adopci贸n de criptomonedas", a帽adi贸 Liberman.

Perder menos

Uno de los factores de la expansi贸n de las monedas digitales en Argentina es la falta de confianza en la moneda local, el peso, que se ha depreciado casi un 14% frente al d贸lar en lo que va del a帽o.

Estrictos controles para acceder a la divisa estadounidense en el mercado oficial y los elevados valores para hacerse de la moneda extranjera en las plazas informales son otros puntos claves.

La inflaci贸n interanual en Argentina lleg贸 al 58% en abril y, seg煤n analistas, podr铆a alcanzar un 70% este a帽o, dato que incrementa el inter茅s de los inversores por criptomonedas, pese al reciente derrumbe de TerraUSD y Tether, como as铆 tambi茅n de Bitcoin, que alcanz贸 su nivel m谩s bajo en 16 meses al caer por debajo de los 30.000 d贸lares.

V铆ctor Levrero, especialista inform谩tico de 44 a帽os que vive en la provincia de Buenos Aires, ahorra en 'stablecoins' y 'bitcoin', luego de adquirir el tope de 200 d贸lares mensuales en el mercado oficial. Ni siquiera se molesta en invertir sus ahorros en moneda local en los tradicionales "plazos fijos".

"B谩sicamente, porque pierdo menos", dijo a Reuters Levrero.

"Con la inflaci贸n argentina de entre 60-70%, y plazos fijos pagando 30-35%, no sirve", afirm贸.

Plataformas locales de criptomonedas como LemonCash y Buenbit comentaron a Reuters que su cantidad de usuarios se increment贸 "exponencialmente".

Pero no todo es positivo para el segmento de las criptomonedas: el banco central argentino ha comunicado en repetidas oportunidades sobre el riesgo de estos activos digitales.

Un claro ejemplo es lo que ocurri贸 con el Banco Galicia, que a inicios de mayo habilit贸 la compra de criptomonedas desde su plataforma, pero que tras un comunicado del banco central tuvo que echarse atr谩s.

Marcelo Vila, de 37 a帽os, un t茅cnico inform谩tico que trabaja de forma independiente, coment贸 a Reuters que ten铆a una peque帽a cantidad de fondos invertidos en bitcoin y ether, como parte de un plan para obtener m谩s informaci贸n sobre el mercado y sus riesgos.

"La idea es ir ampliando la proporci贸n de guita (dinero) invertida en cripto", expres贸 y a帽adi贸 que "hasta que no lo conozco (al mercado de criptos) no me da para ponerle guita fuerte (mucho dinero)".

Sebasti谩n Carsorio, un joven de 23 a帽os de un barrio precario de Escobar, en las afueras de Buenos Aires, busca superar su situaci贸n con criptomonedas. Arm贸 茅l mismo una computadora para minar monedas digitales con piezas de otros equipos reciclados de su trabajo.

"La reparo (a la tarjeta gr谩fica) y la vuelvo a poner en la computadora (...) y la empiezo a configurar para minar", dijo a Reuters en su casa, donde una pantalla mostraba lo que minaba. Carsorio comenz贸 con Ethereum y luego con Bitcoin, lo que lo ayud贸 a ahorrar, comprar un terreno y hasta volver a la escuela.

La miner铆a de criptomonedas "siempre la voy a seguir haciendo porque todav铆a sirve como un m茅todo de ahorro" afirm贸, y se帽al贸 que al vender sus monedas digitales en el mercado informal de cambios logra una mejor cotizaci贸n, lo que se traduce en m谩s dinero.

Carsorio a帽adi贸 que cuando el dinero ha sido escaso, minar criptomonedas lo ayud贸 a solventar gastos.

"Me salv贸 varias veces ya la miner铆a", expres贸.

(Reporte de Hern谩n Nessi y Agust铆n Geist, Reporte adicional de Horacio Soria, Editado por Nicol谩s Misculin)