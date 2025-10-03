Crisis de Gaza eclipsa conmemoración del 57º aniversario de una masacre de estudiantes en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La multitudinaria marcha que cada 2 de octubre se realiza en la capital mexicana para conmemorar la matanza en 1968 contra un grupo de estudiantes en la plaza de Tlatelolco a manos del Estado se vio eclipsada el jueves por la crisis humanitaria de Gaza.

Aunque durante años la marcha se ha utilizado para reclamar por los miles de desaparecidos que hay en México, la represión de las fuerzas de seguridad y otras causas sociales, en esta oportunidad en la movilización también se levantaron cientos de banderas palestinas y pancartas en las que se exigía el cese de las acciones bélicas en Gaza.

La movilización se desarrolló de manera pacífica en buena parte del trayecto, pero al final se registraron algunos incidentes violentos en los alrededores del Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, donde manifestantes —algunos con los rostros cubiertos— atacaron con bombas incendiarias, petardos, piedras y palos a cientos de policías antimotines que resguardaban el palacio de gobierno y otras dependencias oficiales. También hubo ataques, saqueos e incendios en al menos tres comercios, informaron las autoridades capitalinas.

Según medios locales, al menos media docena de policías resultaron heridos. Las autoridades no han ofrecido un balance de los lesionados.

El secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, dijo en conferencia de prensa que las autoridades detectaron “más de 350 personas encapuchadas” que ocasionaron violentos incidentes en el centro de la ciudad al final de la marcha, en la que participaron 10.000 personas.

Cravioto indicó que la gran mayoría de los manifestantes marcharon de manera pacífica, pero admitió que hubo un “grupo de provocadores que agredieron a nuestra policía...

que con mucha entereza no cayó en la provocación”.

“Lo que vimos el día de hoy fue una gran provocación”, agregó.

Un equipo de la AP observó cómo al menos tres periodistas fueron agredidos por policías y manifestantes, y un agente policial fue acorralado y atacado por los manifestantes, que le quitaron el casco y el escudo.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) dijo en un mensaje en la red social X que está documentando una serie de agresiones que sufrieron periodistas y trabajadores de los medios, que incluso fueron efectuadas por policías de la ciudad.

El secretario de seguridad capitalino, Pablo Vázquez Camacho, informó que una persona fue detenida por el robo a una joyería y que la Fiscalía está investigando los hechos violentos para determinar las responsabilidades.

Los reclamos que se unieron

“Sentimos empatía no solamente por los nuestros, por los que nuestros abuelos murieron, sino por todos los hombres y todas las mujeres alrededor del mundo que están sufriendo lo que en algún momento sufrimos”, afirmó Edgar López, un estudiante de economía de 23 años, mientras marchaba entre la multitud con una gran bandera palestina colgada en su espalda.

La matanza del 2 de octubre de 1968 —en la que oficialmente sólo se reconoció la muerte de 25 personas, pero en la que se estima hubo más de 350 asesinatos— se dio en medio de una concentración masiva en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en el centro de Ciudad de México, donde cientos de manifestantes salieron a protestar a favor de las libertades y la autonomía educativa, y contra la militarización del país.

Nadie ha sido condenado por esos crímenes y no fue sino hasta 2018 cuando por primera vez una entidad de gobierno calificó esos sucesos como “crimen de Estado”. En octubre pasado, al inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió perdón, a nombre del Estado mexicano, a quienes perdieron familiares en esa represión.

A pesar de que el conflicto en Gaza se da a miles de kilómetros de distancia de México y la matanza de Tlatelolco ocurrió hace más de medio siglo, López dijo que entre los dos eventos hay conexión, porque “al final son masacres, son genocidios”.

“Yo creo que se vincula mucho porque al final solamente buscamos justicia, no buscamos lujos, solamente lo mínimo que podemos adquirir, que es el derecho a la vida”, agregó.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque encabezado por el grupo Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. En la acción, los milicianos mataron a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Todavía quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales Israel cree que 20 siguen vivos.

La represalia de Israel durante los últimos 23 meses ha dejado más de 65.100 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud local.

También se han destruido vastas áreas del territorio palestino y aproximadamente el 90% de la población ha tenido que desplazarse, lo que ha causado una crisis humanitaria catastrófica, según los expertos.

Sheinbaum exigió el jueves al gobierno de Israel la repatriación inmediata de los seis mexicanos que fueron detenidos mientras participaban en la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y que fue interceptada la víspera por las fuerzas israelíes.

Además, México envió hace tres días cuatro notas diplomáticas a Israel para solicitar las garantías físicas de los mexicanos detenidos, conocer las razones en caso de que fueran interceptados, exigir su seguridad física integral y pedir la “repatriación inmediata”.

El año pasado, México y Chile remitieron una petición a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue “la probable comisión de crímenes de su competencia” en los territorios palestinos.