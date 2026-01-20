Crisis de Groenlandia demuestra que se acabó el tiempo de adular a Trump dice exjefe de la OTAN

Por Andrew Gray

BRUSELAS, 20 ene (Reuters) - El exjefe de la OTAN y exprimer ministro danés Anders ⁠Fogh Rasmussen afirmó el ⁠martes que se acabó el tiempo de adular a Donald Trump y que Europa debería devolver el golpe económicamente si ⁠Estados ‌Unidos impone ​aranceles a los aliados de la alianza que enviaron tropas a Groenlandia.

Rasmussen ​dijo que la insistencia de Trump en que Groenlandia -un territorio danés ‌semiautónomo- pase a formar parte de Estados ‌Unidos representa el mayor desafío ​para la OTAN desde su creación en 1949.

“Es realmente el futuro de la OTAN lo que está en juego”, dijo Rasmussen, quien ofrece una perspectiva única sobre la crisis como exlíder tanto de Dinamarca -de 2001 a 2009- como de la OTAN, donde se desempeñó como secretario general de 2009 a 2014.

“Se acabó el tiempo ⁠de los halagos. No funciona. Lo cierto es que Trump sólo respeta la fuerza ​y la fortaleza. Y la unidad. Eso es exactamente lo que Europa debería demostrar ahora mismo”, dijo a Reuters desde el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.

Rasmussen sostuvo que no estaba criticando a líderes como el actual jefe de la OTAN, Mark Rutte, que se ha deshecho ⁠en elogios hacia Trump. Pero dijo que era hora de que Europa adoptara un ​nuevo enfoque.

Señaló que el Instrumento Anti-Coerción de la UE -la llamada “bazuca” que confiere amplios poderes para tomar represalias contra la presión económica- debería estar sobre la mesa ‍después de que Trump amenazara con aranceles a ocho naciones europeas hasta que se permita a Estados Unidos comprar Groenlandia.

Trump dice que la propiedad estadounidense de Groenlandia es vital para la seguridad nacional.

El domingo le dijo al primer ministro de ​Noruega, en un intercambio de mensajes de texto, que había "hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora, la OTAN debería hacer algo por Estados ‍Unidos".