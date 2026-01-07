Crisis financiera forzó a Unrwa a despedir a 571 trabajadores de su planta en Gaza

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa, en inglés) anunció este miércoles que una grave crisis financiera la había obligado esta semana a despedir a cientos de empleados de Gaza que ya habían abandonado el territorio.

"El martes, 571 miembros del personal local de la Unrwa, fuera de Gaza, fueron informados de que serían separados de la agencia con efecto inmediato", señaló un portavoz de esa agencia a la AFP en un correo electrónico.

De acuerdo con la fuente, una "crisis financiera sin precedentes" obligó a la agencia a adoptar medidas de control de costos desde principios del año pasado.

Durante más de siete décadas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo ha brindado ayuda y asistencia a los refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria.

Sin embargo, la agencia ha visto disminuir las contribuciones voluntarias de las que depende a medida que se ha convertido en el foco de críticas y ataques por parte de Israel.

El trabajo que la Unrwa tenía encomendado costó alrededor de US$ 880 millones en 2025, pero la agencia recibió solo alrededor de US$ 570 millones en contribuciones, dijo el portavoz.

"Tal como están las cosas, esperamos un déficit sustancial en 2026", advirtió.

Todo el personal afectado por el anuncio de esta semana había trabajado originalmente en la Franja de Gaza, pero había logrado irse al inicio de la guerra que estalló allí luego de los ataques de Hamás dentro de Israel el 7 de octubre de 2023.

El portavoz subrayó que la Unrwa, que ha visto morir a más de 300 de sus empleados en Gaza desde el inicio de la guerra, todavía tenía alrededor de 12.000 empleados trabajando dentro del territorio palestino.

Israel ha prohibido a la Unrwa operar en su suelo, acusando a la agencia de proporcionar cobertura a los militantes de Hamás y afirmando que algunos de los empleados de la agencia participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023.

La decisión del martes fue "extremadamente difícil y es resultado de un panorama financiero muy desafiante, así como de intensas campañas de difamación para socavar a la Unrwa y disuadir a sus donantes de apoyarla", apuntó el portavoz.