Crisis humanitaria venezolana apenas recibió 19% de los recursos requeridos en 2025

En 2025, la respuesta humanitaria recibió apenas 115 millones de US$ dentro del Plan de Respuesta Humanitaria (PRH), más otros 18 millones fuera del plan, lo que representa solo el 19% de los 606 millones de US$ requeridos para actuar en el país sudamericano.

Esta cifra sitúa a Venezuela como una de las operaciones humanitarias con menor cobertura financiera a nivel global, agravando una tendencia de caída ya observada en 2024.

Sectores críticos se vieron gravemente afectados: seguridad alimentaria obtuvo menos del 25% de lo solicitado; salud, educación, protección contra violencia basada en género y nutrición recibieron entre el 19% y el 13%; mientras que agua, saneamiento e higiene; protección de niñas, niños y adolescentes; y alojamiento, energía y enseres no superaron el 10%.

A pesar de las limitaciones, las organizaciones humanitarias, en coordinación con las autoridades y ONG locales, lograron asistir a 2,1 millones de personas en 314 municipios y 734 parroquias de todo el país.

Para este 2026, Naciones Unidas requiere 635 millones de US$ para apoyar a 5,5 millones de venezolanos en condiciones de vulnerabilidad, siendo el 54% mujeres.

Expertos en la materia estiman que para este 2026 habrá una menor inversión en la respuesta humanitaria, ya que los diferentes anuncios de inversiones extranjeras en el sector petrolero y ahora minero, pueden mostrar una imagen de que Venezuela recuperará una bonanza económica. (ANSA).