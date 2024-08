Crisis política en Venezuela afectará suministro de gas en Colombia, advierten autoridades

La crisis política en Venezuela tras el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales afectará el suministro de gas natural en Colombia, que deberá buscar otras fuentes de importación más costosas, advirtieron este jueves autoridades y gremios.

Antes de los comicios del domingo, en los que la oposición venezolana denuncia un fraude, Colombia aspiraba recurrir a su vecino para suplir un déficit de gas ligado a la disminución de reservas locales y de nuevos contratos de exploración.

"No podemos centrar nuestras expectativas para resolver la escasez en la que nos encontramos frente a una fuente que no es cierta (...) no podemos concentrar nuestros esfuerzos en una fuente que no es viable" como Venezuela, dijo a Blu Radio Luz Stella Murgas, presidenta del gremio nacional de empresas de gas (Naturgas).

En junio, el presidente de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció que buscaba el visto bueno de Estados Unidos para comenzar las importaciones de gas desde Venezuela, sancionada por Washington.

"Las perspectivas que teníamos era que levantaran las sanciones de Venezuela y pudiéramos importar gas de allí que está más cerca y es más barato, pero por ahora tendremos que seguir importando gas con el precio del Golfo de México", dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Según cifras de Naturgas, Colombia tendrá en 2025 un déficit de gas equivalente al 7,5% de la demanda total y, en 2026, esa tasa aumentará al 16%. De acuerdo al gremio las razones están vinculadas con la política de transición energética que implementa el gobierno de Gustavo Petro.

"Cubrir el déficit con gas importado nos va a someter a la volatilidad de los precios del mercado internacional y el impacto que eso va a tener en las tarifas del usuario", advirtió la presidenta de Naturgas.

El primer gobierno de izquierda de Colombia frenó los contratos de exploración de hidrocarburos, para favorecer fuentes renovables como la energía solar y eólica. Pero la oposición y un sector de los gremios consideran que esta decisión podría poner en riesgo la autosuficiencia energética del país.

En medio de una crisis hídrica ocasionada por el fenómeno climático de El Niño, Colombia incrementó sus importaciones de gas en un 2.500% entre 2022 y 2023. El gas natural cubre entre un 25% y un 30% de la demanda nacional de energía, estiman cifras de los gremios.

Luego de las elecciones presidenciales en Venezuela, miles de opositores protestan para reivindicar el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia. Las manifestaciones dejan al menos 11 civiles muertos y más de mil detenidos.

vd/lv/das/atm

AFP