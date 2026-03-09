Crisis por rotura de gasoducto clave pone a prueba resiliencia de la industria en Perú

Racionamiento de gas natural presiona precios

Gobierno ordena trabajo remoto por emergencia energética

Por Marco Aquino

LIMA, 9 mar (Reuters) - Grupos empresariales peruanos están enfrentándose con el nuevo gobierno debido a unas amplias medidas de emergencia impuestas tras la ruptura de un gasoducto, en una prueba para el mandatario interino José Balcázar a semanas de las elecciones presidenciales del 12 de abril.

La avería hace más de una semana del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), que permite producir casi la mitad de la energía eléctrica local, desencadenó la mayor crisis de energía en dos décadas con un racionamiento de gas natural que ha elevado los precios de la energía y expuso la fragilidad del sistema energético del país.

A esto se suma el incremento de los precios de petróleo por la guerra en Oriente Medio y un fenómeno climático con intensas lluvias que está afectando al sector agroexportador de Perú.

El gobierno de Balcázar, nombrado en febrero tras la destitución de su predecesor, ha dicho que se espera restablecer el suministro de gas a mediados de marzo, periodo que podría terminar con la mayor inflación mensual en un año por un aumento de precios de otras fuentes de energía.

"Puede golpear a la inflación, pero de forma heterogénea porque depende de cómo afecta la energía en cada actividad", dijo a Reuters el exministro de Economía Alonso Segura.

La inflación en febrero fue del 0,69% y la de este mes podría ser mayor a la de marzo de 2025, 0,81%, afirmó.

La inflación en Perú se mantiene estable desde hace años, pese a una constante crisis política que ha llevado al país a tener ocho presidentes desde 2018. Perú registró una inflación de 1,5% el año pasado, una de las más bajas del mundo.

El gobierno decidió que los empleados públicos en Lima trabajen remotamente hasta fines de esta semana y dijo que promoverá lo mismo en las empresas privadas. Además anunció clases virtuales para las escuelas y universidades públicas y privadas.

Con el gas se produce el 70% de GLP que consume Perú. Además, 2,1 millones de personas usan este combustible en sus casas y un millón de vehículos se mueven con esta energía o GLP. Una parte de gas natural se exporta a Japón, Corea del Sur y China.

DIVERSIFICAR MATRIZ ENERGÉTICA

El presidente de la privada Sociedad Nacional de Industria (SNI), Felipe James, dijo que el gobierno aprobó medidas para permitir que las empresas migren temporalmente a combustibles alternativos, pero no todas podrán hacerlo porque son caros.

"Tenemos más de 1000 empresas en la industria que se han visto afectadas, y algunos han paralizado sus procesos productivos donde usan gas", advirtió el empresario.

La economía de Perú creció un 3,4% en 2025 gracias al aporte del sector minero y la pujante actividad agroexportadora. Para este año el gobierno espera una expansión del PIB del 3,2%.

El poderoso gremio minero y energético dijo que trabaja para minimizar la crisis y se busca importar GLP en "tiempo récord". Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre.

Otros gremios también han criticado las medidas del gobierno porque afirman que esto implica una paralización parcial de la economía. "Detener el país nunca puede ser la solución. Exigimos dar marcha atrás esta decisión", dijo el fin de semana la Sociedad de Comercio Exterior (Comexperu).

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi dijo que la crisis puso al desnudo la falta de un gasoducto alternativo, un proyecto que fue cancelado el 2017 cuando la constructora brasileña Odebrecht no pudo obtener financiamiento mientras era investigada por una causa sobre sobornos en Perú.

"Esta crisis evidencia la necesidad de diversificar la matriz energética del país", afirmó el exfuncionario.

Además, "el problema serio que tenemos es que no hemos hecho tampoco en el tiempo esfuerzo exploratorio de gas natural", refirió.

(Reporte de Marco Aquino

Editado por Javier Leira)