Cristal Palace vence por penales a Liverpool y se queda con la Community Shield

Por Sam Tobin

LONDRES, 10 ago (Reuters) - Crystal Palace se impuso 3-2 el domingo en la tanda de penales al Liverpool, campeón de la Premier League, y se adjudicó la Community Shield gracias a que su arquero Dean Henderson repitió sus heroicas atajadas de la final de la FA Cup.

El trofeo se definió en los penales luego de un entretenido empate 2-2 en Wembley.

El suplente Justin Devenny anotó el penal de la victoria para dar la copa al Palace, después de que Mohamed Salah fallara el primer penal de Liverpool y que Henderson detuviera los lanzamientos de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott.

"Me encantan los grandes momentos, me encanta estar en ese momento de presión", dijo a ITV Henderson, que había parado un penal a Omar Marmoush cuando el Palace ganó su primer gran trofeo frente al Manchester City en mayo.

El flamante fichaje Hugo Ekitike adelantó al Liverpool a los cuatro minutos, después de que él y el fichaje récord Florian Wirtz combinaran a la perfección antes de que el francés sacara un soberbio remate.

Pero el Palace igualó merecidamente a los 17, cuando Jean-Philippe Mateta batió a Alisson desde el punto de penal después de que Virgil van Dijk derribara a Ismaila Sarr.

Jeremie Frimpong, otro reciente fichaje, devolvió la ventaja a Liverpool mientras los hinchas "reds" conmemoraban la muerte del delantero portugués Diogo Jota al minuto 20, tras sacar un centro que se coló en la portería tras rebotar en un poste.

Ekitike desperdició dos buenas ocasiones para ampliar la ventaja del Liverpool en los primeros compases de la segunda parte, y el Palace igualó a 13 minutos del final por intermedio de Sarr antes de prevalecer en la tanda de penales (Reporte de Sam Tobin; Editado en español por Javier Leira)