El palista deja, con 31 años, la piragua tras "un camino de aprendizaje" y en el que ganó junto a su ídolo, Saúl Craviotto

MADRID, 23 Ene. 2024 (Europa Press) -

El piragüista español Cristian Toro admitió que todavía le "choca" ver su nombre como campeón olímpico, tras anunciar este martes su retirada, con 31 años, de la alta competición del piragüismo en el Comité Olímpico Español (COE), donde revivió una carrera en la que logró el oro en los Juegos de Río 2016 en el K2 200 junto a su ídolo, Saúl Craviotto.

"Todavía no soy consciente y todavía me choca ver mi nombre asociado a ganador olímpico y espero nunca acostumbrarme. Para mí el hecho fue clasificarme y ser olímpico y el éxito fue darlo todo en la final, porque ya estando allí ya había ganado", afirmó en su acto de retirada en el COE.

Al acto acudieron el presidente del COE, Alejandro Blanco, y el de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), Javier Hernanz, además de numerosas instituciones y personalidades del mundo del deporte, entre ellas su compañero Saúl Craviotto.

El piragüista se ha mostrado visiblemente emocionado ante su retirada. "Me estoy acordando de ese niño que comenzó a remar y que ha recorrido un camino muy bonito, un camino de aprendizaje. Me he dado cuenta de que para todo se necesita el aprendizaje", remarcó.

"Imaginaros lo que supuso para mí esa medalla de oro. Poneros en los zapatos de un niño que va a la carrera soñada, que compite con su ídolo y gana el oro. Soy un afortunado y no puedo pedirle más al deporte. Empieza un camino muy bonito para mí y tengo claro es que quiero seguir vinculado al deporte", destacó.

El deportista nacido en Venezuela aseguró que el COE siempre le ha hecho sentir "como en casa". "Eso para los deportistas siempre ha sido importante y lo recordaré eternamente. Una despedida es más dulce cuando has logrado el objetivo y eso me lo hace más fácil. Me encantaría el día de mañana poder ayudar a la gente como me han ayudado a mí", mencionó.

Blanco: "siempre has salido adelante"

El presidente del COE, Alejandro Blanco, considera que tiene que ser "consciente de lo que ha logrado. "A ver si eres capaz de pararte, mirarte al espejo y ser consciente de lo que has logrado, porque no hay nada mejor que ser campeón olímpico", dijo.

"Te he visto vivir momentos maravillosos y momentos duros, pero siempre has salido adelante. El deporte te ha dado mucho, pero no te ha regalado nada. Tus éxitos son consecuencia de tu trabajo, sacrificio y de la persona que eres. Más allá de la imagen del éxito está la persona y esa persona vale tanto como el oro olímpico", añadió.

Finalmente, el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), Javier Hernanz, cree que Toro como deportista es "especial", pero "más como compañero". "He podido disfrutar de ti como deportista y como compañero y me quedo con eso antes que con lo que todo el mundo se queda, que son los éxitos", puntualizó.