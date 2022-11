Cristiano minimiza impacto de entrevista previo al Mundial

DOHA (AP) — Cristiano Ronaldo no se inmuta con el drama generado por una explosiva entrevista aireada en la antesala de la Copa Mundial e insistió el lunes que la atmósfera en la selección de Portugal es excelente al afrontar el torneo.

El atacante del Manchester United compareció inesperadamente en una rueda de prensa en la concentración portuguesa en las afueras de Doha, y procuró despejar las dudas sobre si la entrevista con Piers Morgan que se transmitió la semana pasada afectó la moral del equipo nacional.

“El mejor momento para hablar es mi momento”, dijo Cristiano. ”No tengo que preocuparme sobre lo que los demás piensan.. El grupo está unido y todos quieren jugar".

“Cada jugador, técnico, presidente y utilero, todos me conocen y cómo pienso. Me conocen desde que tenía 11 años. Estoy totalmente convencido que no se van a ver influenciados por lo que la gente diga o escriba", añadió.

Manchester United ponderá cómo responder sobre el astro luso tras una entrevista que el club no autorizó y que incluyó críticas a la actitud de algunos de sus compañeros.

La intriga cobró fuerza por el frío saludo que Cristiano recibió de Bruno Fernandes, su compañero del United, cuando se encontraron por primera vez en Lisboa antes del viaje a Qatar.

Cristiano restó importancia al episodio.

“Nada más hice una broma con él porque llegó tarde por su vuelo y le pregunté si había venido en barco. Fue una broma y ustedes (la prensa) crearon una tormenta", señaló.

“Todo lo que rodea a Cristiano siempre da para debate y ruido", dijo Cristiano. “Lo vemos en los noticieros de televisión. Es normal. Lo acepeto. Pero lo reitero: el ambiente en la selección es excelente”.

A sus 37 años, Cristiano se juega quizás la última carta para consagrarse en una Copa Mundial, el único gran título que le falta en su voluminosa lista de pergaminos.

¿Acusa la presión en Qatar?

“La presión es siempre la misma”, dijo. "He cargado con responsabilidad desde que me fui de casa a los 12 años...A veces salen las cosas bien, otras mal, pero me siento capacitado para asumirlo”.

Las suertes de Cristiano y Leo Messi llevan mucho tiempo interconectadas, y el astro argentino está en la misma posición que su gran rival en la que probablemente será también su última Copa del Mundo.

Las dos estrellas causaron revuelo en las redes sociales con la publicación de una fotografía en la que aparecen jugando al ajedrez sobre una maleta de Louis Vuitton.

¿Alguien quiere una final entre Portugal y Argentina?

“Siendo sincero, me gustaría ser yo quien diese un jaque mate contra él”, dijo el portugués sobre Messi. "Veremos. Sería bonito. Como ocurre en ajedrez, sería mágico que pasara también en el fútbol”.

Portugal debutará contra Ghana el jueves.

AP