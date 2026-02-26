Cristiano Ronaldo, accionista del Almería

"Estoy feliz de trabajar junto al equipo dirigencial para apoyar la próxima fase de desarrollo del club", afirmó el delantero ganador de ediciones del Balón de Oro, de 41 años, mediante un comunicado de prensa.

Almería, por su parte, destacó que la operación expresa el compromiso con ese objetivo de la recientemente creada CR7 Sports Investments, que forma parte de CR7 SA, pero no precisó los montos de la misma.

El club español es presidido por el saudita Mohamed Al Khereiji, quien saludó el arribo como accionista del exdelantero de Real Madrid, Juventus, Manchester United y actualmente en Al-Nassr, quien —dijo— comprendió el potencial de este proyecto.

Mientras tanto, el astro luso se apresta para disputar su sexto y último Mundial este año con Portugal, con la que festejó 143 goles que lo convierten en el máximo artillero histórico a nivel de selecciones. (ANSA).