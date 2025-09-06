Cristiano Ronaldo amplía su récord de goles mientras apunta a su sexto Mundial con Portugal

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El empeño de Cristiano Ronaldo por disputar un sexto Mundial, una cantidad récord, comenzó el sábado de manera habitual: rubricó dos goles y Portugal inició su campaña de las eliminatorias con una aplastante victoria 5-0 sobre Armenia.

Los tantos de Cristiano extendieron a 140 su récord como el máximo goleador en el fútbol internacional masculino y confirmaron su inquebrantable para seguir estableciendo más hitos antes de que su ilustre carrera llegue a su fin.

El astro de 40 años firmó recientemente un nuevo contrato con el club saudí Al Nassr y llevó a Portugal a la consagración en la Liga de Naciones de la UEFA este verano boreal. La Copa del Mundo es el único gran trofeo que se le escapa, dejándolo detrás de su gran rival Lionel Messi, quien se coronó con Argentina en 2022.

El próximo año probablemente sería la última oportunidad de Cristiano para proclamarse campeón del mundo cuando el torneo se celebre en Estados Unidos, Canadá y México. Al igual que él, Messi también estaría jugando en su sexto Mundial, lo que los distingue de cualquier otro jugador, con una serie de nombres que han aparecido en cinco.

Cristiano, ganador de cinco Ligas de Campeones y que también levantó el trofeo de la Eurocopa con su país, anotó a los 21 y 46 minutos en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, para un arranque fulgurante de Portugal en el Grupo F.

Joao Félix también firmó un doblete, incluyendo el primer gol de apertura a los 10 minutos. Joao Cancelo también facturó.

Inglaterra mantuvo su paso perfecto con una victoria 2-0 contra Andorra en el Villa Park de Birmingham.

El equipo de Thomas Tuchel está en la cima del Grupo K con cuatro victorias consecutivas después de un gol en propia puerta de Christian García y un cabezazo de Declan Rice.

Inglaterra poco convincente

Mientras Cristiano adornaba aún más su récord, Harry Kane se quedó frustrado ya que Inglaterra no logró convencer nuevamente bajo el mando de Tuchel.

La victoria 1-0 contra Andorra en junio fue descrita por un periódico británico como la "peor de Inglaterra". Luego fue seguida por una derrota en casa 3-1 antes Senegal en un amistoso.

Tuchel hizo diez cambios en su equipo y, aunque hubo una mejora, Inglaterra aún tuvo que esforzarse contra los andorranos, situados en el puesto 174 del ranking.

Fue necesario que García abriera el marcador al desviar inadvertidamente un centro de Noni Madueke hacia su propia red a los 25 minutos.

Inglaterra generó más oportunidades después del descanso, con el portero rival Iker Álvarez realizando dos buenas paradas a corta distancia para ahogar el grito de gol de Eberechi Eze y Elliott Anderson.

Rice cabeceó hacia el segundo palo a los 67 tras un centro de Reece James para el 2-0 definitivo.

Kane, goleador histórico de Inglaterra, no pudo extender su récord.

Malogró su mejor oportunidad cuando no pudo empalmar un centro de James en la primera mitad teniendo el arco a disposición.

También en el Grupo K, Serbia venció 1-0 a Letonia para subir al segundo lugar en la tabla.

Inglaterra juega contra Serbia el martes.

