Cristiano Ronaldo anota un espectacular gol de chilena

Cristiano Ronaldo volvió a sus mejores años con una espectacular chilena para la victoria 4-1 del Al Nassr este domingo ante el Al Khaleej en la liga de Arabia Saudita.

"¡El mejor pie de foto gana!", escribió el internacional portugués, de 40 años, en un mensaje en sus redes sociales junto a un video de su golazo, marcado en el minuto 96 en el Al-Awwal Park, en Riad.

No es la primera vez que el astro anota un gol de chilena. Cuando jugaba para el Real Madrid, en 2018, el atacante hizo el acrobático movimiento en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante la Juventus (3-0).

La contundente victoria en la capital saudí este domingo dejó al equipo de Cristiano Ronaldo con cuatro puntos de ventaja en lo más alto de la liga saudí tras nueve jornadas.

Sus compañeros, las antiguas estrellas de la Premier League João Félix y Sadio Mané, marcaron el primero y el tercer tanto, respectivamente, del equipo que dirige el portugués Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo aún no ha ganado ningún título desde que fichó por el club saudí hace casi tres años.

bur-pst/raa/atm