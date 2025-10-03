Cristiano Ronaldo capitanea una lista de Portugal que incluye a Joao Neves

Con su infinito capitán Cristiano Ronaldo al frente, Portugal anunció este viernes la lista de convocados para los partidos de clasificación al Mundial 2026 frente a Irlanda y Hungría, en la que está el centrocampista Joao Neves, baja por lesión con el PSG el miércoles en Champions.

Con problemas musculares en las últimas semanas, Neves fue declarado baja de último minuto antes del triunfo del PSG en la cancha del Barcelona (2-1).

El defensa Nelson Semedo, el centrocampista Matheus Nunes y el delantero Rafael Leão regresan a la selección portuguesa, de nuevo liderada por Ronaldo, de 40 años.

"En esta fase de clasificación no hay margen de error. El objetivo es mantenerse completamente concentrados para intentar ganar los dos encuentros", declaró el seleccionador Roberto Martínez durante una conferencia de prensa.

Portugal, líder del grupo F con seis puntos en dos partidos, se enfrentará a Irlanda y Hungría el 11 y luego el 14 de octubre en el estadio Alvalade en Lisboa.

- Convocatoria de Portugal:

. Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Sporting Portugal)

. Defensas: Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Nelson Semedo (Fenerbahçe/TUR), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Gonçalo Inacio (Sporting Portugal), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villareal/ESP)

. Centrocampistas: Joao Palhinha (Tottenham/ENG), Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Joao Neves (PSG/FRA), Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Vitinha (PSG/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal), Bernardo Silva (Manchester City/ENG)

. Delanteros: Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Gonçalo Ramos (PSG/FRA), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/KSA).

