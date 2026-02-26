Cristiano Ronaldo compra el 25% de las acciones del Almería, club español de segunda división

26 feb (Reuters) -

Cristiano Ronaldo ha adquirido una participación del 25% ‌en el Almería, equipo ‌de ⁠ftbol de la segunda división española, según informó el club el jueves. El ​delantero portugués, ⁠que ⁠pasó nueve años en el Real Madrid ​y es el máximo goleador histórico del club ‌madrileño, invirtió en el Almería ​a través de ​su empresa CR7 Sports.

El Almería, que descendió de LaLiga en 2023-24 y fue adquirido por el grupo saudí SMC Group en 2025, no ha revelado los ​términos financieros del acuerdo.

"Este acuerdo se sitúa dentro de ⁠la expansión internacional de la entidad que está realizando el ‌presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group", dijo el Almería en un comunicado.

Ronaldo, de 41 años, juega en el Al-Nassr, club de la primera división saudí, desde ‌2023.

"La UD Almería es un club con una base ⁠sólida y un claro potencial de crecimiento. ‌Estoy deseando trabajar junto al equipo ⁠directivo para apoyar la próxima ⁠fase de crecimiento del club", dijo Ronaldo en comunicado difundido por el Almería.

El Almería, que cuenta con un título de segunda división en su ‌palmarés, ocupa actualmente ​el tercer puesto en la tabla de la segunda división española. (Información de Chiranjit Ojha en Bangalore; edición de Toby Davis; ‌edición en español de María Bayarri Cárdenas)