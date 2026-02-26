Cristiano Ronaldo compra el 25% de las acciones del Almería, club español de segunda división
26 feb (Reuters) -
Cristiano Ronaldo ha adquirido una participación del 25% en el Almería, equipo de ftbol de la segunda división española, según informó el club el jueves. El delantero portugués, que pasó nueve años en el Real Madrid y es el máximo goleador histórico del club madrileño, invirtió en el Almería a través de su empresa CR7 Sports.
El Almería, que descendió de LaLiga en 2023-24 y fue adquirido por el grupo saudí SMC Group en 2025, no ha revelado los términos financieros del acuerdo.
"Este acuerdo se sitúa dentro de la expansión internacional de la entidad que está realizando el presidente Mohamed Al Khereiji a través de su conglomerado empresarial SMC Group", dijo el Almería en un comunicado.
Ronaldo, de 41 años, juega en el Al-Nassr, club de la primera división saudí, desde 2023.
"La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", dijo Ronaldo en comunicado difundido por el Almería.
El Almería, que cuenta con un título de segunda división en su palmarés, ocupa actualmente el tercer puesto en la tabla de la segunda división española. (Información de Chiranjit Ojha en Bangalore; edición de Toby Davis; edición en español de María Bayarri Cárdenas)