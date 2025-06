Cristiano Ronaldo, de las lágrimas del Mundial a una segunda juventud

En el epílogo de su carrera en los últimos años en Arabia Saudita y lejos de los focos, Cristiano Ronaldo era para muchos más pasado que presente pero el astro luso demostró que puede seguir en la primera línea y conquistó la Liga de Naciones con la Seleçao.

A sus 40 años festejó como un niño pequeño el que es su tercer título con el equipo nacional absoluto de su país, después de la Eurocopa de 2016 y de la Liga de Naciones de 2019.

Lo hizo además siendo uno de los protagonistas, con gol decisivo en la semifinal ante Alemania y otro en la final contra España, que permitió a Portugal llegar a una prórroga que él mismo no pudo disputar tras ser cambiado en el 87, aparentemente con un problema físico.

Pocos podían pensar en esta especie de segunda juventud con la Seleçao después de un Mundial de Qatar-2022 que parecía ser el canto de cisne de su carrera.

Incluso había terminado llorando de impotencia en el césped por la eliminación de Portugal ante Marruecos en los cuartos de final.

En ese torneo en el emirato, el entonces seleccionador Fernando Santos había hecho lo que parecía impensable: sentar en el banquillo al hasta entonces astro intocable de Portugal.

Cristiano Ronaldo se vio fuera del once en los octavos ante Suiza, que Portugal solventó con un set 6-1, y en los cuartos contra Marruecos.

La prensa incluso habló de una gran discusión con Fernando Santos y una amenaza del jugador de abandonar la concentración, algo que el técnico desmintió después.

Fernando Santos terminó dejando la selección seis días después de la eliminación ante los marroquíes y eso abrió una ventana de oportunidad a Cristiano Ronaldo, decidido a llegar como fuera hasta el Mundial-2026.

Renacer con Martínez -

Durante el Mundial catarí había anunciado su salida del Manchester United y a finales de ese 2022 se conocía su marcha al Al Nassr de Arabia Saudita, en lo que parecía una salida de los focos mediáticos y una lucrativa prejubilación.

Pero el nuevo seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, tenía claro que no iba a prescindir de CR7 pese a estar en un campeonato alejado de los estándares de los principales y desde el principio reafirmó su confianza en el veterano jugador.

Desde entonces lo ha alabado en repetidas ocasiones.

"No juega como un jugador de la edad que tiene. Nada más llegar aquí te das cuenta de la figura icónica que es y de su capacidad de trabajo", destacó Martínez durante esta Liga de Naciones.

Cristiano Ronaldo formó parte del grupo que llegó a cuartos de final en la Eurocopa, cayendo en los penales ante Francia, y en esta Liga de Naciones ha sido decisivo para que Portugal haya llegado al título, con ocho tantos durante esta edición.

- ¿Y ahora qué? - El título conquistado este domingo permite devolver el gusto de la victoria al cinco veces Balón de Oro, que anunció a finales de mayo el final de su "capítulo" en el Al Nassr. Se especuló durante un tiempo con que podría sumarse a uno de los equipos participantes en el inminente Mundial de Clubes, pero el propio jugador confirmó el sábado, en la víspera de la final de la Nations, que no estará en ese torneo en Estados Unidos, a pesar de que tuvo ofertas para ello. También avanzó que tiene casi tomada una decisión, pero no la avanzó. "He tomado una decisión y es casi definitiva", señaló el jugador, que acumula 138 dianas en ya 221 partidos como internacional. ¿MLS como Lionel Messi? ¿Seguir en otro club de Arabia Saudita? ¿Volver a los orígenes en el Sporting de Lisboa? La incógnita no tardará en ser despejada, pero lo que sí es seguro es que, tras el título de Múnich, Cristiano Ronaldo sueña abiertamente con despedirse a lo grande viviendo su particular sueño americano el próximo año en el Mundial. dr/dam/